7 Cent nur im Fanclub: Ärger über neue PV-Tarife

Negative Strompreise

Die Burgenland Energie verweist auf die Entwicklung an den Strombörsen. Dort seien im Vorjahr durchschnittlich rund vier Cent erzielt worden, während an Kunden im Schnitt rund neun Cent ausbezahlt worden seien. An einzelnen Tagen habe es sogar negative Strompreise gegeben. Das könne man sich auf Dauer nicht leisten, heißt es auf Nachfrage aus dem Unternehmen.

Fanclub hat rund 70.000 Mitglieder

Die garantierten sieben Cent seien im österreichweiten Vergleich weiterhin attraktiv. Rund 70.000 Burgenländer gehören dem „Fanclub“ bereits an. Zusätzlich werden neue Stromspeicher mit 500 Euro gefördert. Benkö wünscht sich eine Prüfung durch die Regulierungsbehörden. Ihre persönliche Konsequenz steht fest. „Nach Jahrzehnten als treue Kundin werde ich jetzt den Anbieter wechseln.“