Jobs gerettet

Wie aus Konkurs eine Erfolgsgeschichte wurde

Burgenland
25.01.2026 10:00
Retteten den Betrieb nach der Pleite und führten ihn wieder auf Erfolgskurs: Stangl und Lux.
Retteten den Betrieb nach der Pleite und führten ihn wieder auf Erfolgskurs: Stangl und Lux.(Bild: Wirtschaftsagentur Burgenland)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Aufgrund der Commerzialbank-Pleite schlitterte eine Firma in die Insolvenz. Das Land sprang ein und rettete dadurch Dutzende Jobs.

Die größte Pleite in der Geschichte des Burgenlandes – der Untergang der Commerzialbank – kostete viele Menschen ihr Erspartes und riss auch andere Firmen mit. Eine davon war die Fassadenfirma Stangl aus Pöttsching. Für den Betrieb war das aber nicht das Ende. Zwei langjährige Mitarbeiter, Sebastian Stangl und Karl Lux, gründeten eine Auffanggesellschaft – die LuST Malereibetrieb & Vollwärmeschutz GmbH.

45 Jobs blieben erhalten
An dieser beteiligte sich auch die Wirtschaftsagentur Burgenland, um den beiden die notwendige Unterstützung zu bieten. Durch das entschlossene Handeln konnten 45 Mitarbeiter übernommen und weiter beschäftigt werden. Zusätzlich blieb wertvolles Know-how im Betrieb.

Personal aufgestockt
Mittlerweile steht die neue Firma nicht nur auf sicheren Beinen, die Zahl der Mitarbeiter konnte sogar auf 75 ausgebaut werden. „Die Unterstützung des Landes hat einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung unseres Unternehmens geleistet. Arbeitsplätze konnten nicht nur gesichert, sondern auch aufgestockt werden. Angesichts der sehr guten Auftragslage blicken wir zuversichtlich auf weitere Wachstumsschritte“, blicken die beiden Geschäftsführer Stangl und Lux positiv in die Zukunft.

 Wir setzen uns für Traditionsunternehmen ein, kämpfen um jeden Betrieb und Arbeitsplatz – wenn die Aussichten vielversprechend sind.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

Das Land zog sich nun nach der erfolgreichen Stabilisierung wieder zurück und führte das Unternehmen gewinnbringend an die Eigentümer zurück.

Gute Basis für positive Betriebsentwicklung
Für die Wirtschaftsagentur-Geschäftsführer Georg Schönbauer und Klaus Stinakovits waren neben einer soliden Eigenkapitalausstattung auch die langjährige Branchenerfahrung der Gesellschafter, die gute Auftragslage sowie bestehenden Kontakten die Basis für die positive Unternehmensentwicklung. „Dass wir mit der LuST GmbH nun einen weiteren gesunden, zukunftsfähigen Betrieb im Burgenland haben, ist eine weitere Erfolgsgeschichte, die unseren wirtschaftspolitischen Weg unterstreicht“, sagt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann.

Burgenland
