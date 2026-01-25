Wie aus Konkurs eine Erfolgsgeschichte wurde

Personal aufgestockt

Mittlerweile steht die neue Firma nicht nur auf sicheren Beinen, die Zahl der Mitarbeiter konnte sogar auf 75 ausgebaut werden. „Die Unterstützung des Landes hat einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung unseres Unternehmens geleistet. Arbeitsplätze konnten nicht nur gesichert, sondern auch aufgestockt werden. Angesichts der sehr guten Auftragslage blicken wir zuversichtlich auf weitere Wachstumsschritte“, blicken die beiden Geschäftsführer Stangl und Lux positiv in die Zukunft.