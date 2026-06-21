Nachwuchs bewahrte bei brütender Hitze kühlen Kopf

Tolle Leistungen der südburgenländischen Jung-Florianis beim Wettbewerb in Schachendorf!
Mit großem Ehrgeiz, beeindruckendem Können und jeder Menge Teamgeist sorgten die Teilnehmer beim 47. Bezirksbewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze und Silber für spannende Wettkämpfe in Schachendorf.
Die sommerlichen Temperaturen haben den jungen Feuerwehrmitgliedern alles abverlangt – dennoch meisterten sie die Herausforderungen auf der Bewerbsbahn mit Bravour.
Geschick, Präzision und Treffsicherheit
Auf der Hindernisstrecke ging es darum, innerhalb der vorgegebenen Zeit eine Löschleitung möglichst fehlerfrei zu verlegen. Wassergraben, Hürde, Tunnel und Laufbank haben dabei Geschicklichkeit, Konzentration und perfekte Zusammenarbeit gefordert. An der Spritzwand war Treffsicherheit gefragt, ehe an der Knoten- und Gerätekundestation das erlernte Fachwissen unter Beweis gestellt wurde. Für Spannung sorgte der Staffellauf, bei dem nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Präzision und das fehlerfreie Absolvieren der Aufgaben entscheidend waren.
Was die Wertungen betrifft: Bei den Bronzenen setzte sich Eisenzicken/ Neuhaus in der Wart/Oberdorf 1 durch, in der Silber-Kategorie siegte Burg/Hannersdorf/Woppendorf 1.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.