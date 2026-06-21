Nachwuchs bewahrte bei brütender Hitze kühlen Kopf

Geschick, Präzision und Treffsicherheit

Auf der Hindernisstrecke ging es darum, innerhalb der vorgegebenen Zeit eine Löschleitung möglichst fehlerfrei zu verlegen. Wassergraben, Hürde, Tunnel und Laufbank haben dabei Geschicklichkeit, Konzentration und perfekte Zusammenarbeit gefordert. An der Spritzwand war Treffsicherheit gefragt, ehe an der Knoten- und Gerätekundestation das erlernte Fachwissen unter Beweis gestellt wurde. Für Spannung sorgte der Staffellauf, bei dem nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Präzision und das fehlerfreie Absolvieren der Aufgaben entscheidend waren.