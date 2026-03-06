Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft

Das inzwischen 31 Jahre alte Opfer überlebte nur knapp. „Man muss es als Wunder bezeichnen, dass er den Schnitt an der Kehle überlebte“, sagte die Richterin. Der Spanier habe allerdings gravierende „seelische Narben“ davongetragen. Bis heute ist der 31-Jährige nicht in der Lage zu arbeiten und in psychologischer Behandlung. Er war in dem Verfahren Nebenkläger.