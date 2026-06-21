Herzig! Herzog-„Herzerl“ für Marko Arnautovic

Das ist doch süß! In jeder Hinsicht. Vor am Abflug nach Dallas zum Spiel gegen Argentinien versorgte Andreas Herzog seinem ehemaligen Schützling Marko Arnautovic noch mit Schokolade. Hoffentlich hilft‘s.
„Wichtig wird sein, dass du gut drauf bist“, sagt Herzog in dem Social-Media-Video, während Arnautovic lässig den Arm um die Schulter seines ehemaligen U21-Nationalteam-Trainers legt. Der Clou: Aus „Von Herzen“, wie‘s auf der Verpackung des (Andi Herzog sponsernden) Herstellers heißt wurde „Von Herzerl“. Herzog, Spitzname „Herzerl“, also wünscht Arnautovic alles Gute für Argentinien. Mit einem delikaten Glücksbringer.
„Größter aller Zeiten“
Hoffentlich hilft‘s. Denn auf Arnautovic wartet am Montag (19.00 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) bei der WM ein Duell mit einem speziellen Spieler. Im Dallas Stadium geht es gegen Argentinien und damit gegen Lionel Messi, den der ÖFB-Rekordspieler am Freitag in Santa Barbara als „Größten aller Zeiten“ bezeichnete. „Es wird nie wieder so einen Großen geben“, sagte der Wiener über den 1,69 Meter großen Ausnahmekicker.
Die argentinische Mannschaft bestehe jedoch nicht nur aus Messi allein. „Es ist etwas Großes, gegen Argentinien, gegen ihn, zu spielen. Aber wir müssen auf uns schauen, dass wir eine Top-Performance hinlegen. Argentinien ist eine der größten Nationen, wenn nicht die größte. Man muss auf alle aufpassen, nicht nur auf Messi“, betonte Arnautovic. Ob die Schoko-Herzen von Andi Herzog dabei helfen werden?
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