Herzig! Herzog-„Herzerl“ für Marko Arnautovic

Die argentinische Mannschaft bestehe jedoch nicht nur aus Messi allein. „Es ist etwas Großes, gegen Argentinien, gegen ihn, zu spielen. Aber wir müssen auf uns schauen, dass wir eine Top-Performance hinlegen. Argentinien ist eine der größten Nationen, wenn nicht die größte. Man muss auf alle aufpassen, nicht nur auf Messi“, betonte Arnautovic. Ob die Schoko-Herzen von Andi Herzog dabei helfen werden?