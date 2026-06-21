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Messi kann kommen – „Krone“ lädt zum Super-Montag

Sport-Mix
21.06.2026 08:30
Einzigartig: Österreich gegen Argentinien im Landhaushof in Graz!
Einzigartig: Österreich gegen Argentinien im Landhaushof in Graz!(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Es ist vorläufig sicherlich DAS Spiel dieser Fußball-Weltmeisterschaft für Österreichs Nationalmannschaft: das Kräftemessen mit Weltmeister Argentinien rund um Superstar Lionel Messi. Am Montag fährt die „Krone“ dafür auch alle Geschütze auf, wenn es ums Anfeuern unseres Teams geht.

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Beim WM-Schlager unserer Burschen gegen Argentinien am Montag, 22. Juni, 19 Uhr, bringt die „Steirerkrone“ das Highlight unserer bisherigen WM in die Regionen! Gemeinsam mit der Veranstaltungsagentur TIQA sorgen wir auf den Hauptplätzen in Kapfenberg und Hartberg sowie im Landhaushof in der Grazer Innenstadt (Eröffnung jeweils ab 17 Uhr) für Hexenkessel-Atmosphäre. Bereits bei der EM 2024 wurden die „Krone“-Fanzonen in Kapfenberg und Hartberg zu Publikumsmagneten. Heuer wird auch der Landhaushof, der schönste Hof von Graz, zum rot-weiß-roten Fahnenmeer.

Ein Bundesland in Rot-Weiß-Rot.
Ein Bundesland in Rot-Weiß-Rot.(Bild: Christian Jauschowetz)

Auch der frühere Teamchef ist dabei
Im Landhaushof in Graz ist eine Reihe an prominenten Daumendrückern zu erwarten: Mit Franco Foda, gerade als Teamchef vom Kosovo nur hauchdünn selbst an der WM-Quali gescheitert, hat sich auch der ehemalige ÖFB-Nationaltrainer und Rangnick-Vorgänger bei unserem Public Viewing angekündigt. Zudem gibt‘s mit Mario Haas, Christian Jauk, Rene Ziesler oder Rudi Roth geballte Prominenz in Schwarz (Sturm) und Rot (GAK), die zum Fachsimpeln über die wichtigste Nebensache der Welt einlädt. Im Vorfeld gibt‘s dank „Kronehit“ DJ-Musik von Radio „Rot-Weiß-Rot“.

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Startschuss mit Schopp
Während man in Kapfenberg auf dem Hauptplatz wieder mit einem wahren Besucheransturm mit bis zu 2500 Fans rechnet, kommen Sie auch beim Public Viewing in Hartberg auf Ihre Kosten. In der Oststeiermark gibt sich Ex-Nationalspieler und WM-Starter Markus Schopp den Österreich-Hit nach seinem Trainingsstart mit den Hartberger Bundesliga-Kickern selbstredend auch live in der „Krone“-Fanzone on tour.

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