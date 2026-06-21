Messi kann kommen – „Krone“ lädt zum Super-Montag

Beim WM-Schlager unserer Burschen gegen Argentinien am Montag, 22. Juni, 19 Uhr, bringt die „Steirerkrone“ das Highlight unserer bisherigen WM in die Regionen! Gemeinsam mit der Veranstaltungsagentur TIQA sorgen wir auf den Hauptplätzen in Kapfenberg und Hartberg sowie im Landhaushof in der Grazer Innenstadt (Eröffnung jeweils ab 17 Uhr) für Hexenkessel-Atmosphäre. Bereits bei der EM 2024 wurden die „Krone“-Fanzonen in Kapfenberg und Hartberg zu Publikumsmagneten. Heuer wird auch der Landhaushof, der schönste Hof von Graz, zum rot-weiß-roten Fahnenmeer.