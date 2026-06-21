Österreichs Fußballer besiegten Argentinien 2:1

Gute Organisation siegte über Emotion und Intensität

Besonders waren auch die beiden Tore für Österreich. Das 1:0 war ein starker Schuss, das 2:0 fiel nach einem schönen Spielzug. Aber auch der Anschlusstreffer in der zweiten Hälfte der Argentinier verdiente das Prädikat „sehenswert“. Botschafter Zlauvinen fasste die Partie so zusammen: „Argentinien spielte mit großer Emotion und sehr intensiv. Österreich war sehr gut organisiert, spielte taktisch und nutzte die Konter gut. Am Ende war es ein verdienter Sieg.“