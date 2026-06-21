Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wollen Jungen helfen“

Dieser Wiener „rappt“ sich in den Himmel

Wien
21.06.2026 09:00
Philipp trägt seinen Glauben auf der Haut.
Philipp trägt seinen Glauben auf der Haut.(Bild: Krone-Collage/Freeman/Ralph Trattner, Freeman/Matthias Haberler)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

„Ich habe immer woanders gesucht, etwa bei asiatischen Glaubenslehren, dabei lag der Schatz direkt vor mir“, sagt Rapper Philipp Michalitsch. Er hat im katholischen Glauben seinen Anker und seine Mission gefunden. Der 39-jährige Wiener will mit christlichem Rap junge Menschen zu Kirche und Glaube bringen. 

0 Kommentare

Christlicher Rap ist im Aufkommen, einige Künstler können sogar gut davon leben. Einer davon ist der US-Amerikaner Frank Forrest. Auch Philipp Michalitsch möchte seine Leidenschaft zum Beruf machen, sagt er im Gespräch mit der „Krone“.

Er rappt seit seiner Jugend, der Glaube ist zu seinem Anker geworden, der für Stabilität in seinem Leben sorgt. Er spricht in seinen Songs offen über eigene Fehler, Krisen und seinen persönlichen Glaubensweg.

Philipps „Freeman Vienna“ ist eine Gruppe aus Wien, die free-urban-pop produziert. Neben dem Frontman sind da noch Co-Rapper und Videograph Matthias Haberler (Maron), Krankenhauspfarrer und Community Lead Stephan Massolle und der Grafiker Manuel Unger. 

„Freeman“ hat bereits drei Alben herausgebracht, ein viertes ist fertig. Das Repertoire besteht aus rund 40 Liedern. Die Texte schreiben Philipp und Elias. „Wir wollen damit junge Menschen zum Glauben bringen und ihnen zeigen, dass christliche Werte cool sein können und im Leben helfen.“

Der Rapper verkörpert zwei unterschiedliche Welten.
Der Rapper verkörpert zwei unterschiedliche Welten.(Bild: Freeman/Ralph Trattner)
Ziel der Freeman ist es, Kinder und Jugendliche für den Glauben zu begeistern.
Ziel der Freeman ist es, Kinder und Jugendliche für den Glauben zu begeistern.(Bild: Freeman/KISI)

Frontman „Freeman“ setzt auf werteorientierte Musik und versucht, Brücken zu schlagen zwischen Kunst, Glaube und Gegenwart. Philipp arbeitet in der Kirche unter anderem mit Firmlingen zusammen und hält Rap-Workshops ab, in denen junge Leute lernen, Bibelstellen in ihre Sprache zu übersetzen.

Gruppe traf Papst Leo in Rom
Die Drehorte für die Videos sind der Stephansdom, der Salzburger Dom und die Sagrada Familia in Barcelona. Bisheriger Höhepunkt der Gruppe war ein Treffen mit Papst Leo XIV. am 29. April dieses Jahres im Rahmen der Generalaudienz, wo sie das Projekt „Rap‑Rosenkranz“ vorstellten.

Der Papst empfing den Rapper ...
Der Papst empfing den Rapper ...(Bild: Vatican Media)
... und erteilte ihm den Segen
... und erteilte ihm den Segen(Bild: Vatican Media)

Der „Rap‑Rosenkranz“ ist ein Musik‑ und Kunstprojekt, das das traditionelle Rosenkranzgebet in eine zeitgemäße Form übersetzt. Das Projekt richtet sich besonders an junge Menschen und verbindet moderne Musikkultur mit spiritueller Tradition.

Diese Delegation aus Österreich besuchte die Papst-Audienz.
Diese Delegation aus Österreich besuchte die Papst-Audienz.(Bild: Freeman/Matthias Haberler)
Phlipp und Stephan vor dem Petersdom in Rom
Phlipp und Stephan vor dem Petersdom in Rom(Bild: Freeman/Matthias Haberler)

Die Idee entwickelte sich während eines Aufenthalts im Wallfahrtsort Fatima und wurde anschließend gemeinsam mit Partnern aus dem kirchlichen Umfeld umgesetzt. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von Erzbischof Franz Lackner, Bischof Stephan Turnovszky und Bischof Hermann Glettler, der die Gruppe nach Rom begleitete.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
21.06.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
23° / 35°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
22° / 35°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
21° / 34°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
21° / 34°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
22° / 35°
Symbol heiter

krone.tv

2025 war bei Melonis Besuch im Weißen Haus noch alles gut, jetzt gibt es Streit.
Eklat schlägt Wellen
„Sinnlos“: Trump und Meloni befetzen sich weiter
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Strafen für Autofahrer
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
110.434 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
99.427 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
96.400 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1795 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1308 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1015 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Mehr Wien
„Wollen Jungen helfen“
Dieser Wiener „rappt“ sich in den Himmel
Fünfter Sieg soll her
Wikinger im Doppeldecker zum Spiel gegen Londoner
Gutes Omen in Wien:
Österreichs Fußballer besiegten Argentinien 2:1
Sommer als Indikator
Teuerung ändert Taktiken von Wiener Heimwerkern
WERBUNG
Das Coretto: Wo die Brigittenau zusammenkommt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf