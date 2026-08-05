Alte Volksschule wird zu neuem Haus der Musik

Um keine neuen Flächen zu versiegeln, entschloss sich die Rosentaler Gemeinde, die alte Volksschule umzubauen und dort die neue Wirkungsstätte für die Rosentaler Musikschulen zu schaffen.
Seit einigen Jahren ist Köttmannsdorf das regionale Musikschulzentrum des Rosentals. Bisher waren die Musiker und ihre Schüler in der neuen Volksschule untergebracht. Doch mit kommendem Februar soll damit Schluss sein.
„Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die alte Volksschule im Ortszentrum zur Musikschule ausbauen“, erklärt Köttmannsdorfs Bürgermeister Josef Liendl. Für die Gemeinde sei es auch besonders wichtig gewesen, dass für den neuen Musikschulstandort keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden. „Das ist ein wichtiges Zeichen der Nachhaltigkeit“, betont der Gemeindechef im Gespräch mit der „Krone“.
Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die alte Volksschule im Ortszentrum zur Musikschule ausbauen.
Josef Liendl, Bürgermeister von Köttmannsdorf
Wichtiger Schritt für die Ortskernentwicklung
Den Standort wählte man nicht zufällig. Immerhin hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren kräftig in die Belebung des Ortskernes investiert, „das ist jetzt ein weiterer wichtiger Schritt in dieser Entwicklung.“
Insgesamt 1,6 Millionen Euro fließen in den Umbau. „Neben der Musikschule schaffen wir auch Raum für drei Gesangsvereine“, so Liendl. Doch das Herzstück des Hauses der Musik soll der neue Orchesterraum werden. Dort soll nicht nur geprobt, sondern auch andere Veranstaltungen von Vereinen und Co. abgehalten werden.
Ist das Bauvorhaben abgeschlossen, dann wartet auf die Gemeinde schon das nächste Projekt. Die Räumlichkeiten der Musikschule in der neuen Volksschule sollen für eine Ganztagesschule umgebaut werden.
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