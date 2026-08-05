Alte Volksschule wird zu neuem Haus der Musik

„Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die alte Volksschule im Ortszentrum zur Musikschule ausbauen“, erklärt Köttmannsdorfs Bürgermeister Josef Liendl. Für die Gemeinde sei es auch besonders wichtig gewesen, dass für den neuen Musikschulstandort keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden. „Das ist ein wichtiges Zeichen der Nachhaltigkeit“, betont der Gemeindechef im Gespräch mit der „Krone“.