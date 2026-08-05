Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Musikschul-Zentrum

Alte Volksschule wird zu neuem Haus der Musik

Kärnten
05.08.2026 14:02
Die alte Volksschule wird aktuell umgebaut.
Die alte Volksschule wird aktuell umgebaut.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Um keine neuen Flächen zu versiegeln, entschloss sich die Rosentaler Gemeinde, die alte Volksschule umzubauen und dort die neue Wirkungsstätte für die Rosentaler Musikschulen zu schaffen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit einigen Jahren ist Köttmannsdorf das regionale Musikschulzentrum des Rosentals. Bisher waren die Musiker und ihre Schüler in der neuen Volksschule untergebracht. Doch mit kommendem Februar soll damit Schluss sein.

„Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die alte Volksschule im Ortszentrum zur Musikschule ausbauen“, erklärt Köttmannsdorfs Bürgermeister Josef Liendl. Für die Gemeinde sei es auch besonders wichtig gewesen, dass für den neuen Musikschulstandort keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden. „Das ist ein wichtiges Zeichen der Nachhaltigkeit“, betont der Gemeindechef im Gespräch mit der „Krone“.

Zitat Icon

Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die alte Volksschule im Ortszentrum zur Musikschule ausbauen.

Josef Liendl, Bürgermeister von Köttmannsdorf

Wichtiger Schritt für die Ortskernentwicklung
Den Standort wählte man nicht zufällig. Immerhin hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren kräftig in die Belebung des Ortskernes investiert, „das ist jetzt ein weiterer wichtiger Schritt in dieser Entwicklung.“

Bürgermeister Liendl mit Architekt Reinhold Wetschko.
Bürgermeister Liendl mit Architekt Reinhold Wetschko.(Bild: Dieter Arbeiter)

Insgesamt 1,6 Millionen Euro fließen in den Umbau. „Neben der Musikschule schaffen wir auch Raum für drei Gesangsvereine“, so Liendl. Doch das Herzstück des Hauses der Musik soll der neue Orchesterraum werden. Dort soll nicht nur geprobt, sondern auch andere Veranstaltungen von Vereinen und Co. abgehalten werden.

Ist das Bauvorhaben abgeschlossen, dann wartet auf die Gemeinde schon das nächste Projekt. Die Räumlichkeiten der Musikschule in der neuen Volksschule sollen für eine Ganztagesschule umgebaut werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
05.08.2026 14:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
159.183 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
149.955 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Wintersport
Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof
105.598 mal gelesen
Sport Tv Logo
Sie suchen bereits nach einem Bauernhof für die gemeinsame Zukunft.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2935 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1540 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Kärnten
Als Musikschul-Zentrum
Alte Volksschule wird zu neuem Haus der Musik
Im Mölltal
Feuerwehr kämpft gegen einen Waldbrand
Sport Tv Logo
Junioren-Weltmeister
Österreichs Kanu-Juwel gibt Deutschen einen Korb
Badegast gerettet
Atem-Kreislauf-Stillstand: Lebensretterin gesucht
Desloater Übergang
Gailsteg: Bürger wollen Pioniere als Brückenbauer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf