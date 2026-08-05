Feuerwehr kämpft gegen einen Waldbrand

Waldstück in steilen, unwegsamen Gelände im Mölltal ist in Brand geraten. Löschkräfte mussten mit dem Hubschrauber eingeflogen werden.
Im Mölltal kämpft die Feuerwehr Flattach-Fragant seit Dienstagabend gegen einen Waldbrand in äußerst unwegsamen und steilen Gelände. Die Einsatzkräfte wurden am späten Nachmittag zum Einsatz gerufen.
Der Brandherd war mit Einsatzfahrzeugen nicht erreichbar, und der Einsatzhubschrauber Libelle wurde zur Unterstützung angefordert. Die Einsatzkräfte wurden mittels Direktabsetzverfahren mit dem Hubschrauber zu dem Feuer geflogen.
Vor Ort wurden zwei brennende Bäume mit Motorsägen und Werkzeugen so bearbeitet, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Mittwoch in den frühen Morgenstunden wurde der Löscheinsatz von den Feuerwehrkräften direkt vor Ort und aus der Luft fortgesetzt.
Der Einsatz erweist sich aufgrund des steilen und unwegsamen Geländes als sehr anspruchsvoll. Auch Mitarbeiter der Bundesforste unterstützen die Feuerwehren bei den Löscharbeiten.
Als Brandursache wird derzeit ein Blitzschlag der vergangenen Tage angenommen.
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