Unser WM-Team | Daumen drücken

Unser WM-Team. Sie haben ordentlich zu tun, unsere WM-Teilnehmer in Amerika. Und da meine ich jetzt nicht David Alaba, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic und Co. – ja, die österreichischen Kicker haben einen Riesenjob zu erledigen bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Und haben in dieser Woche gleich einmal gut begonnen. „Unsere WM-Teilnehmer“, damit meine ich Peter Moizi, Alex Hofstetter, Christian Reichel und Co., das „Krone“-Team in Amerika. So eine siebenköpfige Mannschaft wie wir schickt keine andere österreichische Zeitung.
Daumen drücken. Längst sparen auch viele internationale Medien kräftig beim Personal, damit oft auch in der Qualität. Was die „Krone“-Mannschaft – tatkräftig unterstützt durch ein starkes Team zu Hause – aus Amerika berichtet, darauf blickt man national und international neidvoll. „Wir gehen mit dieser Art neue Wege, sind facettenreicher und breiter – auch für Leute, die nicht so sportbegeistert sind“, zieht unser Sportchef Peter Moizi, als Teamchef in den USA auch selbst vor Ort, erste Zwischenbilanz vor dem Höhepunkt, dem Argentinien-Spiel am Montag. Rund um dieses Match wird unsere Mannschaft für die „Kronen Zeitung“, krone.at, krone.tv und die Sport-App ein Feuerwerk abfeuern. Jetzt muss nur noch unser Fußball-Nationalteam „mitspielen“… Die „Krone“ und ihre Leser drücken die Daumen.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
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