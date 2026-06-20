Unser WM-Team | Daumen drücken

Daumen drücken. Längst sparen auch viele internationale Medien kräftig beim Personal, damit oft auch in der Qualität. Was die „Krone“-Mannschaft – tatkräftig unterstützt durch ein starkes Team zu Hause – aus Amerika berichtet, darauf blickt man national und international neidvoll. „Wir gehen mit dieser Art neue Wege, sind facettenreicher und breiter – auch für Leute, die nicht so sportbegeistert sind“, zieht unser Sportchef Peter Moizi, als Teamchef in den USA auch selbst vor Ort, erste Zwischenbilanz vor dem Höhepunkt, dem Argentinien-Spiel am Montag. Rund um dieses Match wird unsere Mannschaft für die „Kronen Zeitung“, krone.at, krone.tv und die Sport-App ein Feuerwerk abfeuern. Jetzt muss nur noch unser Fußball-Nationalteam „mitspielen“… Die „Krone“ und ihre Leser drücken die Daumen.