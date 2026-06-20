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Unser WM-Team | Daumen drücken

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(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Unser WM-Team. Sie haben ordentlich zu tun, unsere WM-Teilnehmer in Amerika. Und da meine ich jetzt nicht David Alaba, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic und Co. – ja, die österreichischen Kicker haben einen Riesenjob zu erledigen bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Und haben in dieser Woche gleich einmal gut begonnen. „Unsere WM-Teilnehmer“, damit meine ich Peter Moizi, Alex Hofstetter, Christian Reichel und Co., das „Krone“-Team in Amerika. So eine siebenköpfige Mannschaft wie wir schickt keine andere österreichische Zeitung.

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Daumen drücken. Längst sparen auch viele internationale Medien kräftig beim Personal, damit oft auch in der Qualität. Was die „Krone“-Mannschaft – tatkräftig unterstützt durch ein starkes Team zu Hause – aus Amerika berichtet, darauf blickt man national und international neidvoll. „Wir gehen mit dieser Art neue Wege, sind facettenreicher und breiter – auch für Leute, die nicht so sportbegeistert sind“, zieht unser Sportchef Peter Moizi, als Teamchef in den USA auch selbst vor Ort, erste Zwischenbilanz vor dem Höhepunkt, dem Argentinien-Spiel am Montag. Rund um dieses Match wird unsere Mannschaft für die „Kronen Zeitung“, krone.at, krone.tv und die Sport-App ein Feuerwerk abfeuern. Jetzt muss nur noch unser Fußball-Nationalteam „mitspielen“… Die „Krone“ und ihre Leser drücken die Daumen.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

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