Trump will „Palast am Himmel“: MAGA-Fans wütend

Trump: „Wäre dumm, es nicht anzunehmen“

Trump verteidigte die Entscheidung öffentlich: „Ich wäre dumm, ein so teures Geschenk abzulehnen“, sagte er gegenüber Reportern. Die Maschine sei für das Verteidigungsministerium als vorübergehender Ersatz für die Air Force One gedacht und soll am Ende seiner Amtszeit in eine Trump-Stiftung übergeben.