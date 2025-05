Trumps Luxusjet sorgt für Geheimdienst-Alarm

Trump könnte Sicherheitsauflagen einfach umgehen

Als Oberbefehlshaber könnte Trump bestehende Sicherheitsstandards umgehen. Laut dem früheren Luftwaffenminister Frank Kendall könne Trump die Auflagen schlicht per Anordnung aufheben – mit schwer kalkulierbaren Risiken. Auch die Tatsache, dass der Jet sich bereits auf einem US-Flughafen in Texas befindet und dort offenbar Umbauarbeiten vorbereitet werden, sorgt für Stirnrunzeln in Washington.