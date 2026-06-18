Ivorer darf einreisen! Wende vor Deutschland-Match

Wahi war vor seiner WM-Reise in Frankreich offenbar zeitweise in Polizeigewahrsam gekommen. Spielmanipulationsvorwürfe stehen im Raum. Wahi steht demnach unter Verdacht, bei einem französischen Erstligaspiel am 29. Mai absichtlich eine Gelbe Karte kassiert zu haben. Die französische Liga teilte mit, dass ihr mit Blick auf das Spiel untypische Vorgänge bei internationalen Sportwetten gemeldet worden seien. Ungewöhnlich viel sei auf eine Verwarnung von Wahi gesetzt worden. Die Liga schaltete die französische Justiz ein.