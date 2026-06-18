Ivorer darf einreisen! Wende vor Deutschland-Match

Wendung im Fall Elye Wahi: Der ivorische Fußball-Nationalspieler darf nun doch nach Kanada einreisen und am Samstag im WM-Spiel der Elfenbeinküste gegen Deutschland auflaufen. Wie der ivorische Verband mitteilte, lägen mittlerweile „die notwendigen Genehmigungen für seine Einreise nach Kanada vor“. Wahi werde „nach Kanada reisen und wie gewohnt an der Weltmeisterschaft teilnehmen“, hieß es.
Wahi war vor seiner WM-Reise in Frankreich offenbar zeitweise in Polizeigewahrsam gekommen. Spielmanipulationsvorwürfe stehen im Raum. Wahi steht demnach unter Verdacht, bei einem französischen Erstligaspiel am 29. Mai absichtlich eine Gelbe Karte kassiert zu haben. Die französische Liga teilte mit, dass ihr mit Blick auf das Spiel untypische Vorgänge bei internationalen Sportwetten gemeldet worden seien. Ungewöhnlich viel sei auf eine Verwarnung von Wahi gesetzt worden. Die Liga schaltete die französische Justiz ein.
Ob die von den kanadischen Behörden zunächst verweigerte Einreisegenehmigung für Wahi mit den möglichen Manipulationsvorwürfen im Zusammenhang stand, ist unklar.
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