„Beschämende“ Türkei! Ex-Rapidler weint bitterlich

Möglicherweise sei sein Team bei der ersten Teilnahme nach dem dritten Platz 2002 an der zu hohen Erwartungshaltung gescheitert. „Vielleicht hat uns der Druck, nach so langer Abwesenheit wieder bei einem großen Turnier anzutreten, sogar unbewusst beeinflusst“, sagte Montella, der bald nach dem nur noch bedeutungslosen letzten Match gegen den bereits fix im Sechzehntelfinale stehenden Gastgeber USA am Freitag abgelöst werden könnte.