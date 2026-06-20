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Schloss Walpersdorf

Musikalische Hochzeiten voller Lebensfreude

Niederösterreich
20.06.2026 15:30
Auf Schloss Walpersdorf wird zum Kulturfest geladen.
Auf Schloss Walpersdorf wird zum Kulturfest geladen.(Bild: Marius Hoefinger)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Schloss Walpersdorf lädt von 15. bis 18. Juli zum sommerlichen Kulturfest. Es warten Premieren und Stammgäste auf das Publikum. 

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Ein „Fest der Lebensfreude“ wartet von 15. bis 18. Juli auf die Besucher im Renaissanceschloss Walpersdorf. Bereits zum elften Mal wird beim alljährlichen Kulturfest mit hochkarätigen Künstlern aufgewartet: So werden etwa Emmanuel Tjeknavorian, Daniel Ottensamer, Dörte Lyssewski, Daria Kolisan, Romana Amerling, Stephan Koncz, Alex Ilvakhin, Erik van Heyningen, Ana Garotic, Florentina Serles, Christoph Traxler für musikalische Highlights sorgen.

Emmanuel Tjeknavorian
Emmanuel Tjeknavorian(Bild: SERGIO BERTANI)
Auf Schloss Walpersdorf dabei sind „The Clarinet Trio Anthology“ mit Daniel Ottensamer
Auf Schloss Walpersdorf dabei sind „The Clarinet Trio Anthology“ mit Daniel Ottensamer(Bild: ClarinetTrio)
(Bild: Marius Hoefinger)

Premieren und Stammgäste
Erstmals zu Gast ist Vsevolod Zavidov. Der 20-jährige Pianist gilt aktuell als größtes Talent der russischen Klavierschule. Er wird für das Kulturfest mit einem Bravourprogramm von Rachmaninoff und Schubert am 15. Juli um 19.30 Uhr eröffnen. Fixstarter in Walpersdorf sind auch das Matrix Orchestra und Klassikstar Emmanuel Tjeknavorian (18. Juli).

Infos und Karten: www.schlosskonzerte-walpersdorf.at

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