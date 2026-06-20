Musikalische Hochzeiten voller Lebensfreude

Premieren und Stammgäste

Erstmals zu Gast ist Vsevolod Zavidov. Der 20-jährige Pianist gilt aktuell als größtes Talent der russischen Klavierschule. Er wird für das Kulturfest mit einem Bravourprogramm von Rachmaninoff und Schubert am 15. Juli um 19.30 Uhr eröffnen. Fixstarter in Walpersdorf sind auch das Matrix Orchestra und Klassikstar Emmanuel Tjeknavorian (18. Juli).