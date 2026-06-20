Hengstauftrieb: Pferde kämpften um Vorherrschaft

Bevor es zum Almsommer auf die Grieswiesalm geht, kämpfen die Noriker-Hengste im Rauriser Tal in Salzburg alljährlich um die Rolle des Anführers. Am Samstag war es wieder so weit – das Spektakel zog Tausende Besucher an.
Auf den ersten Blick erscheint der Kampf der bis zu knapp 850 Kilogramm schweren Noriker-Deckhengste wild und brutal. Tatsächlich aber dient das jährliche Austoben im Rauriser Tal der Sicherheit der Pferde. Sie bestimmen damit die Rangordnung untereinander, bevor es auf die Grieswiesalm geht.
Am Samstag war es wieder soweit, knapp 3500 Besucher ließen sich das Spektakel bei strahlendem Sonnenschein nicht entgehen. Nach Ende des tierischen Gerangels – gröbere Verletzungen blieben aus – stand fest: „Wandero Vulkan XVII“ von Züchter Herbert Sommerbichler ist in diesem Jahr der Leithengst.
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