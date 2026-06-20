Hengstauftrieb: Pferde kämpften um Vorherrschaft

Auf den ersten Blick erscheint der Kampf der bis zu knapp 850 Kilogramm schweren Noriker-Deckhengste wild und brutal. Tatsächlich aber dient das jährliche Austoben im Rauriser Tal der Sicherheit der Pferde. Sie bestimmen damit die Rangordnung untereinander, bevor es auf die Grieswiesalm geht.