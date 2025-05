Sammlung des Papstes

Massen an prominenten Besuchern

So war beispielsweise 2018 eine von Kardinal Schönborn und Rapid-Seelsorger Christoph Pelczar angeführte Delegation aus Hütteldorf bei einer päpstlichen Audienz in Rom, um ein grünweißes Rapid-Trikot mit der Nummer 10 und dem Aufdruck „Papa Francesco“, eine Urkunde über die lebenslange Mitgliedschaft sowie eine Sachertorte (könnte man auch sammeln) zu überreichen. Freilich gab es auch Gastgeschenke aus München, sowohl vom drittklassigen TSV 1860, als auch vom FC Bayern, zu dessen Besuch in Rom der „kicker“ 2014 ein Foto mit dem Untertitel „Händedruck der Oberhäupter“ veröffentlichte. Darauf zu sehen der unvermeidliche Karl-Heinz Rummenigge, Philipp Lahm und Manuel Neuer. Uli Hoeneß war seinerzeit leider verhindert, weil er gerade in Landsberg einsaß. Wie viele Leiberln sich nun tatsächlich im Nachlass von Papst Franziskus befinden, ist nirgends dokumentiert, aber wer auch immer demnächst die Kampfabstimmung in der Cappella Sistina gewinnen wird, täte gut daran, sich umgehend eine großzügige Vitrine für die zu erwartende Sammlung zusammenzimmern zu lassen.