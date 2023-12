Die Schotten beim Papst

Eindeutig ist die Quellenlage nicht, wenn es um die Anfänge des Fußballs in Österreich geht. Manche sprechen davon, dass um 1890 in Wien englische Gärtner der Familie Rothschild damit begonnen haben, aber auch Vorarlberg, insbesondere Feldkirch, könnte dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben, denn am Jesuitenkolleg „Stella Matutina“ sollen Ende des 19. Jahrhunderts britische Studenten das Spiel mit dem Fuß eingeführt und auch die aus Altach stammenden Schüler Julius Längle, Paul Jäger und Karl Kräutler für das neuartige Gekicke begeistert haben. Ob damals sogar Arthur Conan Doyle, Schöpfer des Sherlock Holmes, als holding six oder centre forward im Feldkircher Reichenfeld geglänzt hat, geben die Annalen jedoch leider nicht her.