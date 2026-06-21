Teuerung ändert Taktiken von Wiener Heimwerkern

Projekte werden zusehends in Etappen geteilt

Schmidtschläger merkt den Spardruck auch in einer anderen Weise auf den Einkaufslisten der Kunden. Laut ihm werden Vorhaben inzwischen „oft über einen längeren Zeitraum hinweg in mehreren Etappen umgesetzt, so bleibt die finanzielle Belastung überschaubar und Projekte können flexibel an die eigenen Möglichkeiten angepasst werden.“ Auch das Ausleihen von Geräten wird inzwischen weit öfter in Anspruch genommen als früher.