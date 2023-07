Wiener haben ihre Liebe zum Heimwerken entdeckt

„Lust und Freude am Renovieren und Handwerken entdeckt“

Insgesamt gibt es in Wien rund 240 spezialisierte Fachhändler für den Bau- und Heimwerkerbedarf und 26 Baumarkt-Standorte. Sie alle erwarten weiter steigende Umsätze „Die Menschen haben durch den Rückzug in die eigenen vier Wände die Lust und Freude am Renovieren und Handwerken entdeckt“, konstatiert WKW-Branchenvertreter Klaus Schmidtschläger.