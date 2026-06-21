Tichy: Qualität, die Generationen verbindet

Ausgezeichnet als „Kultbetrieb – Wiener Originale“ steht Tichy für echtes Wiener Eis-Handwerk mit jahrzehntelanger Tradition. Hier spürt man, warum gute Zutaten, gelebte Werte und Familiengeschichte auch nach über 70 Jahren den Unterschied machen.
Zum Eissalon Tichy am Reumannplatz kommen viele Gäste nicht zum ersten Mal – und oft auch nicht allein. Eltern erzählen ihren Kindern, dass sie hier selbst schon als Kinder Eis gegessen haben. Für viele schmecken die Tichy-Köstlichkeiten nach Kindheit, nach Sommerferien, Familienausflügen und dem guten Gefühl, an einen Ort zurückzukommen, der geblieben ist. Genau das macht diesen Wiener Traditionsbetrieb so besonders: Aus einem Besuch wird mehr als ein kurzer Genussmoment. Er wird zur Verbindung zwischen Generationen.
Wiener Original mit Familienhandschrift
Der Traditionsbetrieb wurde von der Kronen Zeitung mit dem Prädikat „Kultbetrieb – Wiener Originale“ ausgezeichnet. Verdient hat Tichy diese Würdigung nicht nur wegen seiner langen Geschichte, sondern weil hier bis heute spürbar ist, was diese zeitlose Wiener Institution ausmacht: Qualität, Beständigkeit und Kundennähe auf höchstem Niveau.
Kurt Tichy, Inhaber und Geschäftsführer, führt das Unternehmen in zweiter Generation. Mit seiner Tochter Xenia Tichy, Geschäftsführerin in dritter Generation, bleibt der Familienbetrieb traditionsbewusst und trotzdem lebendig. Beide wissen: Ein Name wie Tichy lebt nicht von kurzfristigen Trends, sondern von Vertrauen, das über viele Jahre wächst.
Handwerk, das man schmeckt
Viele Rezepte begleiten den Eissalon seit von Anfang an. Ob berühmte Eismarillenknödel, Wiener Eiskaffee oder köstliches Eis – hier wird alles seit Jahrzehnten mit echter Handwerkskunst frisch zubereitet. Gerade deshalb wird nicht alles neu erfunden.
„Manche Dinge sind so perfekt, dass man daran nichts ändern muss.“
Xenia Tichy, Geschäftsführerin von Tichy in dritter Generation
Das „Gspür“ für die Qualität macht den Unterschied. Der hohe Anspruch an Zutaten, Frische und Geschmack ist allgegenwärtig. Denn: Wer über Jahrzehnte Stammgäste begeistert, darf sich auf Nostalgie allein nicht verlassen. Es braucht jeden Tag das gleiche Versprechen: gutes Eis, mit Liebe gemacht.
Menschen, die bleiben
Ein Team von über 70 Menschen steht hinter diesem Erfolg. Viele von ihnen sind seit Jahren Teil des Teams. Das schafft eine Atmosphäre, die die Gäste spüren. Tichy ist kein anonymer Betrieb, sondern ein Haus mit familiärem Flair und echten Werten.
Tradition, die weitergeht
Was Tichy besonders macht, lässt sich nicht nur an Rezepten, Auszeichnungen oder Jahren festmachen. Es ist dieses vertraute Gefühl, wenn man am Reumannplatz ein Eis in der Hand hält und weiß: Hier ist etwas geblieben, das weitergegeben wird. Von Eltern an Kinder, von Stammgästen an neue Gäste - und von einer Familie, die ihr Handwerk mit Haltung weiterführt.
Wer Wiener Eisgeschichte kosten möchte, ist bei Tichy richtig: www.tichy-eissalon.at