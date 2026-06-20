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Gewitter wütete

Blitzschlag beim Löschen: Zwei Florianis verletzt

Kärnten
20.06.2026 15:29
Ein Blitz schlug in eine Stromleitung ein (Symbolbild).
Ein Blitz schlug in eine Stromleitung ein (Symbolbild).(Bild: Thomas Görlitz, Thomas Görlitz)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Während eines routinemäßigen Feuerwehreinsatzes in Wolfsberg zog plötzlich ein Gewitter auf. Als dann ein Blitz in eine Stromleitung einschlug, wurden zwei Feuerwehrmänner verletzt.

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Aus noch unbekannter Ursache war bei Wolfsberg im Raum Preims am Samstag gegen 12.20 Uhr ein Baum auf einen Trägermasten einer Stromleitung gestürzt. „Dadurch riss die Leitung, fiel zu Boden und entzündete nicht nur den Masten selbst, sondern auch eine Grünfläche von 200 Quadratmetern“, berichtet die Polizei.

Gleich rückten die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen und St. Michael im Lavanttal mit 25 Einsatzkräften aus. Während sie den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen konnten, kam es zu einem besonders unglücklichen Unfall. Zeitgleich ging nämlich ein Gewitter in der Gegend nieder.

„Ein Blitz schlug während der Löscharbeiten in die Stromleitung ein, zwei Feuerwehrmänner erlitten einen Stromschlag“, so die Polizei. Die beiden wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und mussten von einer Polizeistreife ins LKH Wolfsberg gebracht werden.

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