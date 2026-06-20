Blitzschlag beim Löschen: Zwei Florianis verletzt

Gleich rückten die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen und St. Michael im Lavanttal mit 25 Einsatzkräften aus. Während sie den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen konnten, kam es zu einem besonders unglücklichen Unfall. Zeitgleich ging nämlich ein Gewitter in der Gegend nieder.