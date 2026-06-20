Gewitter mit Starkregen sorgt für Überschwemmungen

Nach einem heißen, schwülen Start in den Tag entluden sich am Samstagnachmittag teils heftige Gewitter samt Hagel und Starkregen in der Steiermark. Zahlreiche Feuerwehren sind im Einsatz, vor allem bei Überschwemmungen.
Die erste Hitzewelle des Jahres sorgte am Samstag auch gleich für heftige Unwetter in der Steiermark, besonders im Osten des Landes. Beginnend im Mürztal, gipfelte die schwüle Hitze in Gewittern mit Starkregen. „Im Bereich Mürzzuschlag sind mehrere Keller überflutet, auch einige Kanaldeckel wurden durch den Regen herausgehoben. Zudem gab es eine Hangrutschung“, sagt Robert Pusterhofer vom Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag.
In Stanz kam es indes zu einem Waldbrand, der aber rasch entdeckt wurde. In dem Fall kam der Regen den Feuerwehren wohl gelegen.
Auch in Graz sorgen Gewitter und Sturmböen für Chaos: Das große Augartenfest musste unterbrochen werden, mehrere Bäume sind im Stadtgebiet umgestürzt. Vor allem im Bezirk Geidorf waren mehrere Straßen überschwemmt.
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