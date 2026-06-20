Gewitter mit Starkregen sorgt für Überschwemmungen

Die erste Hitzewelle des Jahres sorgte am Samstag auch gleich für heftige Unwetter in der Steiermark, besonders im Osten des Landes. Beginnend im Mürztal, gipfelte die schwüle Hitze in Gewittern mit Starkregen. „Im Bereich Mürzzuschlag sind mehrere Keller überflutet, auch einige Kanaldeckel wurden durch den Regen herausgehoben. Zudem gab es eine Hangrutschung“, sagt Robert Pusterhofer vom Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag.