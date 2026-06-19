ÖVV-Teams holten klare Siege in European League

Österreichs Volleyball-Nationalteams haben am Freitag zum Start des jeweils dritten und letzten ihrer Gruppenphasen-Turniere der European League gegen Gastgeberteams klare Siege gefeiert.
Die ÖVV-Frauen gewannen in Tirana gegen Albanien 3:1 (23,-23,26,15), Kora Schaberl führte von der Verteidigung bis zu den Angriffspunkten jede Statistik an. Die rot-weiß-roten Männer feierten in Luxemburg gegen die Heim-Equipe mit einem 3:0 (14,12,15) ihren zweiten Erfolg im fünften Match.
Dritter Sieg in fünf Matches
Für Schaberl und Co war es der dritte Sieg in fünf Matches, womit sie sich in der 24er-Tabelle zumindest vorübergehend in die Top Ten vorschoben. Am Samstag geht es gegen Schweden, für ihre gegen die Luxemburger von Paul Buchegger mit zehn Punkten angeführten männlichen Kollegen gegen Griechenland. „Das ist ein sehr starkes Team mit erfahrenen Spielern aus den europäischen Topligen“, sagte ÖVV-Coach Adam Swaczyna. Roland Schwab, sein Pendant bei den Frauen, war nicht ganz zufrieden: „In Service, Block und Verteidigung hatten wir Probleme.“
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