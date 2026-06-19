ÖVV-Teams holten klare Siege in European League

Dritter Sieg in fünf Matches

Für Schaberl und Co war es der dritte Sieg in fünf Matches, womit sie sich in der 24er-Tabelle zumindest vorübergehend in die Top Ten vorschoben. Am Samstag geht es gegen Schweden, für ihre gegen die Luxemburger von Paul Buchegger mit zehn Punkten angeführten männlichen Kollegen gegen Griechenland. „Das ist ein sehr starkes Team mit erfahrenen Spielern aus den europäischen Topligen“, sagte ÖVV-Coach Adam Swaczyna. Roland Schwab, sein Pendant bei den Frauen, war nicht ganz zufrieden: „In Service, Block und Verteidigung hatten wir Probleme.“