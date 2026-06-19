Veldens Luxusboliden sind 100 Millionen Euro wert

Neben der automobilen Faszination spielt die Veranstaltung auch für den Tourismus eine bedeutende Rolle. Hotels, Gastronomiebetriebe, Cafés und zahlreiche Freizeiteinrichtungen profitieren von den Gästen, die eigens für das Festival nach Kärnten reisen. Viele Teilnehmer verlängern ihren Aufenthalt um mehrere Tage und nutzen die Gelegenheit, die Seen, Berge und kulturellen Angebote der Region kennenzulernen. Das Sportwagen Festival trägt dazu bei, Kärnten und insbesondere die Region Wörthersee international zu präsentieren. Die eindrucksvollen Bilder der Fahrzeuge vor der alpinen Kulisse werden über soziale Medien und internationale Netzwerke in ganz Europa verbreitet und stärken die Wahrnehmung Kärntens als attraktive Urlaubsdestination.