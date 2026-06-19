Veldens Luxusboliden sind 100 Millionen Euro wert

Seit Montag steht Velden in Kärnten im Zeichen exklusiver Boliden. Beim Sportwagen-Festival haben sich 400 außergewöhnliche Fahrzeuge aus ganz Europa versammelt. Gemeinsam bringen die edlen Boliden einen Gesamtwert von rund 100 Millionen Euro auf die Straße und verfügen über beeindruckende 100.000 PS.
Für Fans und Schaulustige bietet die Veranstaltung die ganze Woche über ein besonderes Erlebnis. Die Fahrzeuge sind großteils vor dem Falkensteiner Schlosshotel ausgestellt. Der Seecorso ist jeden Tag zwischen 16 und 22 Uhr gesperrt. Von klassischen Supersportwagen bis zu seltenen Sammlerstücken ist alles vertreten, was die Herzen von Automobil-Enthusiasten höherschlagen lässt. Doch die Fahrzeuge stehen nicht nur zur Schau.
„Mehrmals wöchentlich starten die Teilnehmer zu Ausfahrten durch die eindrucksvolle Landschaft Kärntens“, erzählt Organisator Heribert Kasper. Besonders die gemeinsame Ausfahrt über die berühmte Nockalmstraße sorgte am Donnerstag für beeindruckende Bilder. Die kurvenreiche Alpenstraße mit ihren einzigartigen Panoramablicken bot die perfekte Kulisse für die hochkarätigen Fahrzeuge und begeisterte sowohl Teilnehmer als auch zahlreiche Zuschauer entlang der Strecke.
Sportboliden haben zusammen 100.000 PS
Der Höhepunkt des Festivals steht jedoch noch bevor: die traditionelle Wörthersee-Tour am Samstag, wo es nach Pörtschach, Dellach und Reifnitz geht. Dabei werden Hunderte Sportwagen rund um den Wörthersee unterwegs sein und für ein unverwechselbares Erlebnis sorgen. Die Ausfahrt gilt als einer der emotionalsten Momente des gesamten Festivals und zieht Jahr für Jahr Tausende Besucher an.
Neben der automobilen Faszination spielt die Veranstaltung auch für den Tourismus eine bedeutende Rolle. Hotels, Gastronomiebetriebe, Cafés und zahlreiche Freizeiteinrichtungen profitieren von den Gästen, die eigens für das Festival nach Kärnten reisen. Viele Teilnehmer verlängern ihren Aufenthalt um mehrere Tage und nutzen die Gelegenheit, die Seen, Berge und kulturellen Angebote der Region kennenzulernen. Das Sportwagen Festival trägt dazu bei, Kärnten und insbesondere die Region Wörthersee international zu präsentieren. Die eindrucksvollen Bilder der Fahrzeuge vor der alpinen Kulisse werden über soziale Medien und internationale Netzwerke in ganz Europa verbreitet und stärken die Wahrnehmung Kärntens als attraktive Urlaubsdestination.
Exklusive PS-Bühne am Wörthersee
Auch Veranstalter „Mister Ferrari“ Heribert Kasper zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf äußerst zufrieden. „Heuer ist es schon die 26. Auflage. Viele Stargäste aus ganz Österreich reisen an. Auch die Südtiroler Hotel-Legende Erich Falkensteiner ist als Schlosshotel-Hausherr auf Besuch.“ Die Kombination aus exklusiven Fahrzeugen, beeindruckenden Landschaften und perfekter Organisation habe sich erneut als Erfolgsmodell erwiesen. Das Festival stehe nicht nur für automobile Leidenschaft, sondern auch für Begegnungen, Freundschaften und die gemeinsame Begeisterung für Technik und Design.
Wichtiges Event für Tourismus
Wenn am Samstag die große Wörthersee-Tour startet, wird Velden einmal mehr zum Zentrum der europäischen Sportwagenszene. Mit 400 Fahrzeugen, einem Gesamtwert von rund 100 Millionen Euro und einer Motorleistung von etwa 100.000 PS setzt das Festival eindrucksvolle Maßstäbe und sorgt gleichzeitig für wichtige touristische Impulse in ganz Kärnten. Für Teilnehmer, Besucher und die Region selbst ist das Event damit weit mehr als nur ein Treffen von Sportwagen – es ist ein internationales Aushängeschild für den Tourismusstandort Kärnten.
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