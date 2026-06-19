Kanadas Kone meldet sich mit emotionaler Botschaft

„Liebe euch von ganzem Herzen“

„An meine kanadischen Brüder: (...) Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch von ganzem Herzen liebe und unsere Brüderschaft mir alles bedeutet. Was ihr gestern getan habt, werde ich nie vergessen“. Er selbst wolle sich durch die schwere Verletzung nicht entmutigen lassen.