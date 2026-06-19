Kanadas Kone meldet sich mit emotionaler Botschaft

Nach dem Verletzungsschock und seinem vorzeitigen WM-Aus hat sich Kanadas Mittelfeldspieler Ismael Kone in einer emotionalen Botschaft für die breite Anteilnahme bedankt.
„Ich habe eure Liebe und Unterstützung gespürt; ganz ehrlich: vielen herzlichen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich all jenen bin, die sich gemeldet haben und mich in ihre Gebete einschließen. Ich danke Gott, denn nicht jeder hat dieses Glück“, schrieb der 24-Jährige auf Instagram.
Kone bereits operiert
Kone hatte beim 6:0-Sieg des Co-WM-Gastgebers gegen Katar in Vancouver einen Beinbruch erlitten. Er sei schon operiert worden und stehe dem Team im weiteren Turnierverlauf nicht mehr zur Verfügung, teilte Kanadas Verband mit. Kone will das Team aber weiter unterstützen.
„Liebe euch von ganzem Herzen“
„An meine kanadischen Brüder: (...) Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch von ganzem Herzen liebe und unsere Brüderschaft mir alles bedeutet. Was ihr gestern getan habt, werde ich nie vergessen“. Er selbst wolle sich durch die schwere Verletzung nicht entmutigen lassen.
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