Marktwert: Welche Teams ihn bisher lügen straften!

Die WM hätte bereits gezeigt, dass Marktwerte wie die FIFA-Rangliste nur bedingt Aussagekraft über den Ausgang der Spiele hätten. Das hatte Österreichs Teamchef Ralf Rangnick vorm ersten WM-Spiel festgehalten. Nun war jedes Team einmal im Einsatz, macht die „Krone“ den Check.
Alle 48 Mannschaften haben ihre WM-Premiere absolviert. Betrachtet man die ersten 24 Spiele in Sachen Marktwert, so siegte 12-mal die Mannschaft mit dem diesbezüglich größeren Potential. Unter anderem gelang dies den Österreichern (Marktwert: 245 Mio.) gegen die Jordanier, die insgesamt „nur“ 20 Millionen aufweisen – da gibt‘s alleine fünf ÖFB-Akteure (Laimer, Seiwald, Wanner, Chukwuemeka, Affengruber), die dies alleine „wert“ sind.
Frankreich in WM-Marktwerttabelle Erster, Österreich 24.
Zweimal konnte am ersten Spieltag der 12 Gruppen das Team mit dem laut transfermarkt.at geringeren Wert die Ausgangslage völlig auf den Kopf stellen und gegen den „monetären Favoriten“ das Spiel sogar gewinnen: Südkorea (139 Mio. Euro) konnte Tschechien (188 Mio.) mit 2:1 besiegen und Australien (77 Mio.) die Türkei (473 Mio.) mit 2:0.
55 Millionen holten gegen 1220 Millionen ein 0:0
Mindestens genauso überraschend waren aber die Punktgewinne vor allem afrikanischer Teams gegen Haushoch-Favoriten: Kap Verde bringt es nur auf 55 Millionen Marktwert, trotzte den Spanieren (1220 Mio.) ein 0:0 ab, bei denen es alleine fünf Spieler gibt, von denen jeder einzelne einen höheren als des Gegners Team hat (Yamal, Pedri, Cubarsi, Zubimendi und Olmo).
Österreich – Argentinien: 245 gegen 807 Millionen
Auch krass: der Unterschied bei anderen Spielen, bei denen die Außenseiter ebenfalls Remis holten: DR Kongo (144 Mio.) gegen Portugal (1010 Mio.), Saudi Arabien (40 Mio.) gegen Uruguay (359 Mio.) sowie zudem auch noch Katar (20 Mio.) gegen die Schweiz (332 Mio.). Vielleicht können sich die Österreicher (245 Mio.) als Nr. 24 der “Marktwerttabelle“ da am Montag gegen die Nr. 7 Argentinien (807 Mio.) einreihen, bei der der 38-jährige Messi noch mit 15 Millionen gelistet ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.