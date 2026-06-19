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Franzosen top, ÖFB 24.

Marktwert: Welche Teams ihn bisher lügen straften!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.06.2026 15:28
Australien (Marktwert 77 Millionen Euro) besiegte die Türkei (473 Mio.).
Australien (Marktwert 77 Millionen Euro) besiegte die Türkei (473 Mio.).(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Die WM hätte bereits gezeigt, dass Marktwerte wie die FIFA-Rangliste nur bedingt Aussagekraft über den Ausgang der Spiele hätten. Das hatte Österreichs Teamchef Ralf Rangnick vorm ersten WM-Spiel festgehalten. Nun war jedes Team einmal im Einsatz, macht die „Krone“ den Check.

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Alle 48 Mannschaften haben ihre WM-Premiere absolviert. Betrachtet man die ersten 24 Spiele in Sachen Marktwert, so siegte 12-mal die Mannschaft mit dem diesbezüglich größeren Potential. Unter anderem gelang dies den Österreichern (Marktwert: 245 Mio.) gegen die Jordanier, die insgesamt „nur“ 20 Millionen aufweisen – da gibt‘s alleine fünf ÖFB-Akteure (Laimer, Seiwald, Wanner, Chukwuemeka, Affengruber), die dies alleine „wert“ sind. 

Laimer (r.) hat einen Marktwert von 32 Millionen, Jordaniens ganzes Team 20 Mio.
Laimer (r.) hat einen Marktwert von 32 Millionen, Jordaniens ganzes Team 20 Mio.(Bild: GEPA)

Frankreich in WM-Marktwerttabelle Erster, Österreich 24.  
Zweimal konnte am ersten Spieltag der 12 Gruppen das Team mit dem laut transfermarkt.at geringeren Wert die Ausgangslage völlig auf den Kopf stellen und gegen den „monetären Favoriten“ das Spiel sogar gewinnen: Südkorea (139 Mio. Euro) konnte Tschechien (188 Mio.) mit 2:1 besiegen und Australien (77 Mio.) die Türkei (473 Mio.) mit 2:0.

Frankreichs Mannschaft hat den höchsten Marktwert.
Frankreichs Mannschaft hat den höchsten Marktwert.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Die Top-24 der WM-„Marktwerttabelle von „transfermarkt.at“
Die Top-24 der WM-„Marktwerttabelle von „transfermarkt.at“(Bild: transfermarkt.at)

55 Millionen holten gegen 1220 Millionen ein 0:0
Mindestens genauso überraschend waren aber die Punktgewinne vor allem afrikanischer Teams gegen Haushoch-Favoriten: Kap Verde bringt es nur auf 55 Millionen Marktwert, trotzte den Spanieren (1220 Mio.) ein 0:0 ab, bei denen es alleine fünf Spieler gibt, von denen jeder einzelne einen höheren als des Gegners Team hat (Yamal, Pedri, Cubarsi, Zubimendi und Olmo).

Die untere Hälfte der WM-„Marktwerttabelle“
Die untere Hälfte der WM-„Marktwerttabelle“(Bild: transfermarkt.at)

Österreich – Argentinien: 245 gegen 807 Millionen
Auch krass: der Unterschied bei anderen Spielen, bei denen die Außenseiter ebenfalls Remis holten: DR Kongo (144 Mio.) gegen Portugal (1010 Mio.), Saudi Arabien (40 Mio.) gegen Uruguay (359 Mio.) sowie zudem auch noch Katar (20 Mio.) gegen die Schweiz (332 Mio.). Vielleicht können sich die Österreicher (245 Mio.) als Nr. 24 der “Marktwerttabelle“ da am Montag gegen die Nr. 7 Argentinien (807 Mio.) einreihen, bei der der 38-jährige Messi noch mit 15 Millionen gelistet ist. 

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