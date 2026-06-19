Marktwert: Welche Teams ihn bisher lügen straften!

Österreich – Argentinien: 245 gegen 807 Millionen

Auch krass: der Unterschied bei anderen Spielen, bei denen die Außenseiter ebenfalls Remis holten: DR Kongo (144 Mio.) gegen Portugal (1010 Mio.), Saudi Arabien (40 Mio.) gegen Uruguay (359 Mio.) sowie zudem auch noch Katar (20 Mio.) gegen die Schweiz (332 Mio.). Vielleicht können sich die Österreicher (245 Mio.) als Nr. 24 der “Marktwerttabelle“ da am Montag gegen die Nr. 7 Argentinien (807 Mio.) einreihen, bei der der 38-jährige Messi noch mit 15 Millionen gelistet ist.