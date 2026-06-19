Kokain für Mädchen: Höhere Haftstrafe gefordert

Wie berichtet, saß am Mittwoch ein im Bahnhofsviertel lebender Türke (44) vor der Richterin des Salzburger Landesgerichtes: 14 Monate teilbedingte Haft, zwei davon unbedingt, erhielt der zweifach einschlägig vorbestrafte Mann nach einem Geständnis – bei einer möglichen Strafdrohung von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Da er seit nunmehr drei Monaten in U-Haft sitzt, dürfte er bei Rechtskraft des Urteils mit einer Haftentlassung rechnen. Dies wird sich nun jedenfalls aufgrund der Berufung verzögern.