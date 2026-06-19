Ehemaliger Eisbulle hat neuen Verein gefunden

„Ich blicke sehr dankbar auf meine lange und erfolgreiche Zeit in Salzburg, sehe für mich aber den nächsten Schritt in meiner Karriere. Für mich war völlig klar, dass Linz und das Team von Philipp Lukas dafür die beste Adresse ist und ich wollte daher unbedingt hierher. Die Stimmung und die einzigartigen Fans noch dazu. Da bekommt man selbst in Salzburg als Heimteam eine Gänsehaut. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und kann es kaum erwarten, persönlich und als Team nach dem schwierigen Jahr wieder anzugreifen“, erklärte Wimmer.