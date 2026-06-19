Ronaldo-Schwester schimpft: Jetzt droht Mega-Krach

Am Mittwoch legte Portugal einen kapitalen Fehlstart in die WM hin. Nur 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo. Cristiano Ronaldo blieb völlig blass, nicht ein einziges Mal schoss der Ausnahmekönner, der aktuell bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, aufs Tor. Nun gibt es sogar wilde Behauptungen, dass der 41-Jährige von seinen Teamkollegen sabotiert worden sei.