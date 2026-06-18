Ronaldo meldet sich nach Portugals WM-Blamage

Nachdem sich der Offensivspieler zuvor nicht zu Wort melden wollte, holte er das wenige Stunden nach dem Match auf Instagram nach. Zu einem Foto aus dem Spiel schrieb Ronaldo: „Es war zwar nicht der Start, den wir uns gewünscht hatten, aber es ist noch lange nicht vorbei. Kopf hoch und den Fokus auf das nächste Spiel richten.“