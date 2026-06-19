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Sohn musste ins Spital

„Hochemotionale Amira“: Unfall-Schock für Pocher!

Society International
19.06.2026 14:27
Oliver Pocher verrät, dass sein Sohn nach einem Unfall ins Spital musste.
Oliver Pocher verrät, dass sein Sohn nach einem Unfall ins Spital musste.(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
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Von krone.at

Großer Schock für Oliver Pocher: Wie der Comedian im Podcast-Gespräch mit Pietro Lombardi verriet, musste sein Sohn nach einem Unfall ins Spital. „Da hatte ich eine hochemotionale Amira am Telefon“, erinnerte er sich an den bangen Moment zurück.

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Pocher sprach in seinem Podcast „Patchwork Boys“ offen über den Unfall seines Sohnes und verriet, dass ihn die Nachricht unmittelbar nach einem Auftritt erreichte.

Beide Schneidezähne ausgeschlagen
Als er die Bühne verlassen hatte, meldete sich Ex-Frau Amira telefonisch bei ihm und sei „hochemotional“ gewesen, berichtete Pocher. Der Grund für die Aufregung: Der sechsjährige Sohn des ehemaligen Paares war gestürzt und hatte sich dabei im Gesicht verletzt.

Amira Aly und Oliver Pocher haben zwei gemeinsame Söhne. Pocher berichtete jetzt von einem ...
Amira Aly und Oliver Pocher haben zwei gemeinsame Söhne. Pocher berichtete jetzt von einem Schock-Anruf seiner Ex nach dem Unfall eines seiner Kinder.(Bild: APA-Images / Action Press / wcrART, wcrART)

Nach Pochers Schilderungen saß sein Sohn auf einer Absperrkette, verlor das Gleichgewicht und fiel mit dem Gesicht voraus zu Boden. Dabei wurden beide oberen Milchzähne ausgeschlagen, außerdem erlitt er eine Platzwunde an der Lippe.

Wunde mit sieben Stichen genäht!
Wie der Comedian weiter verriet, habe er sich nach dem Anruf von Amira sofort auf den Weg zu seinem Sohn gemacht. Denn im Krankenhaus musste die Verletzung des Sechsjährigen sogar mit sieben Stichen genäht werden.

Trotz des großen Schocks konnte der Entertainer dem Vorfall auch etwas Positives abgewinnen. Die ausgeschlagenen Zähne seien bereits locker gewesen, weshalb keine bleibenden Schäden zu erwarten seien. „Glück im Unglück“ sei gewesen, dass es sich um Milchzähne gehandelt habe, räumte Pocher ein.

Großzügige Zahnfee
Grundsätzlich sehe er kleinere Unfälle als Teil des Heranwachsens, fuhr Pocher fort. Kinder müssten Erfahrungen sammeln und dabei auch mal hinfallen, so seine Einstellung.

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Für den Sechsjährigen gab es nach dem Schreck immerhin noch einen kleinen Trost: Die Zahnfee soll wegen der verlorenen Zähne besonders großzügig gewesen sein.

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