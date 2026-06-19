Selbst „Maradona“ schaute am Wörthersee vorbei

Hintergrund: Moderator Ralph Schader war wieder für die „Krone“ im Einsatz. Dabei gelang ihm ein spezieller Coup. Bei der „Kärntner Krone“-Gala im Casino Velden präsentierte der emsige Tiroler nicht nur tolle Preise, sondern auch zwei hochkarätige Gäste: Als Einstimmung auf den großen Schlager der Österreichischen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Argentinien trafen sich ÖFB-Ikone Walter „Schoko“ Schachner und das exklusive Double der unvergessenen Hand Gottes aus Argentinien, Diego Maradona.