Selbst „Maradona“ schaute am Wörthersee vorbei

Walter Schachner? O.k. Aber Diego Maradona am Wörthersee? Tatsächlich staunten die Gäste der „Kärntner Krone“-Gala nicht schlecht, als das inzwischen schon kultige Double von der Hand Gottes in Klagenfurt aufkreuzte.
Hintergrund: Moderator Ralph Schader war wieder für die „Krone“ im Einsatz. Dabei gelang ihm ein spezieller Coup. Bei der „Kärntner Krone“-Gala im Casino Velden präsentierte der emsige Tiroler nicht nur tolle Preise, sondern auch zwei hochkarätige Gäste: Als Einstimmung auf den großen Schlager der Österreichischen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Argentinien trafen sich ÖFB-Ikone Walter „Schoko“ Schachner und das exklusive Double der unvergessenen Hand Gottes aus Argentinien, Diego Maradona.
Zu ihrer Freude bekamen die drei Originaltrikots mit ihre Rückennummern. Schader, der heuer sein 40-jähriges Berufsjubiläum feiert, erhielt die Nummer 40.
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