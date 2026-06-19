Ehefrau (62) Messer in den Bauch gerammt

Zu dem blutigen Übergriff war es Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares in Wiener Neustadt gekommen. Der 62-Jährige attackierte seine Frau mit einem Messer. Das Opfer erlitt dabei eine Stichwunde im Bauchbereich. Die 62-Jährige musste im Krankenhaus ambulant versorgt werden.