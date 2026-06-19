Ehefrau (62) Messer in den Bauch gerammt

Mittwochabend wurde eine 62-Jährige in Wiener Neustadt von ihrem Ehemann mit einem Messer verletzt. Die Frau erlitt eine Stichwunde. Der Täter ist in Haft.
Zu dem blutigen Übergriff war es Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares in Wiener Neustadt gekommen. Der 62-Jährige attackierte seine Frau mit einem Messer. Das Opfer erlitt dabei eine Stichwunde im Bauchbereich. Die 62-Jährige musste im Krankenhaus ambulant versorgt werden.
Bei der Tatwaffe soll es sich vermutlich um ein Küchenmesser handeln, wie Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt auf „Krone“-Anfrage erklärt.
62-Jähriger in U-Haft
Der Ehemann wurde festgenommen. Er sitzt in der Justizanstalt Wiener Neustadt in U-Haft. Warum es zu der Attacke gekommen ist, bleibt derzeit noch unklar. Hintergrund und mögliches Motiv zur Tat sind Gegenstand von Ermittlungen, so Habitzl.
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