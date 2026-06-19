Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musik-Welt geschockt

Hip-Hop-Mogul Tay Keith mit 29 tot aufgefunden

Society International
19.06.2026 14:19
Tay Keith wurde mit nur 29 Jahren tot in seiner Wohnung in Nashville gefunden. Die Musikwelt ...
Tay Keith wurde mit nur 29 Jahren tot in seiner Wohnung in Nashville gefunden. Die Musikwelt trauert um den Produzenten zahlreicher Mega-Hits.(Bild: APA/DAVID SWANSON / AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Hip-Hop-Welt trauert um eines ihrer größten Produzenten-Talente: Tay Keith ist im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Der Musiker, der mit seinen Beats einige der erfolgreichsten Rap-Hits der vergangenen Jahre prägte, wurde tot in seiner Wohnung in Nashville gefunden.

0 Kommentare

Nach Angaben der Polizei wurde der Produzent während einer sogenannten Nachschau entdeckt – einer Überprüfung, nachdem Angehörige oder Bekannte sich Sorgen um sein Wohlbefinden gemacht hatten. Die genaue Todesursache ist bislang unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Ermittlern nicht.

Tay Keith, mit bürgerlichem Namen Brytavious Lakeith Chambers, gehörte zu den gefragtesten Produzenten der internationalen Hip-Hop-Szene.

Sein Name steht hinter einigen der größten Rap-Erfolge der vergangenen Jahre. Besonders bekannt wurde er durch seine Arbeit an „Sicko Mode“ von Travis Scott, einem der prägendsten Songs der modernen Hip-Hop-Geschichte. Für den Track erhielt Tay Keith eine Grammy-Nominierung.

Tay Keith prägte mit seinen Beats eine ganze Rap-Generation – nun ist der Grammy-nominierte ...
Tay Keith prägte mit seinen Beats eine ganze Rap-Generation – nun ist der Grammy-nominierte Produzent überraschend gestorben.(Bild: APA/Amy Sussman/Getty Images)

Sount der neuen Rap-Generation
Auch mit Superstars wie Drake, Eminem und Lil Baby arbeitete der Produzent zusammen. Zu seinen Erfolgen zählen unter anderem Drakes Hit „Nonstop“ sowie der Song „Look Alive“ von BlocBoy JB, der weltweit die Charts eroberte.

Tay Keith war nicht nur ein Produzent im Hintergrund – er entwickelte sich zu einem entscheidenden Namen hinter dem Sound der neuen Rap-Generation.

Auch den Aufstieg von Rapperin Sexyy Red unterstützte er maßgeblich. Er produzierte ihren Durchbruch-Hit „Pound Town“ und arbeitete später erneut mit ihr an weiteren erfolgreichen Songs.

Lesen Sie auch:
Rapper Drake hat sich in Deutschland ein Mundwasser gekauft – und völlig geschockt darauf ...
Drogerie wehrt sich!
Drake: Das Mundwasser von DM ist lebensgefährlich!
16.08.2025

Seine markanten Beats machten ihn zu einem der einflussreichsten Produzenten seiner Generation.

Die Nachricht von seinem Tod löste in der Hip-Hop-Szene große Bestürzung aus. Mit nur 29 Jahren hinterlässt Tay Keith ein musikalisches Erbe, das weit über seine Heimatstadt Nashville hinausreicht. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
19.06.2026 14:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.481 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
165.803 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
71.116 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1835 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Kolumnen
Pass für Terroristen: Was bleibt, ist große Sorge
730 mal kommentiert
Ein syrischer Ex-Terrorfan sollte den österreichischen Pass erhalten.
Außenpolitik
Selenskyj droht Putin: „Moskau wird brennen“
711 mal kommentiert
Selenskyj ordnete zuletzt Schläge gegen die Energieinfrastruktur Russlands an.
Mehr Society International
Sohn musste ins Spital
„Hochemotionale Amira“: Unfall-Schock für Pocher!
Musik-Welt geschockt
Hip-Hop-Mogul Tay Keith mit 29 tot aufgefunden
Lange nicht gesehen!
Obama-Töchter begeistern bei seltenem Auftritt
Anne Wünsche verrät:
„Eine Jacht ist durch einen OnlyFans-Post bezahlt“
Singender Bruce Willis
Emma Heming-Willis feiert 50er mit bewegendem Clip
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf