Hip-Hop-Mogul Tay Keith mit 29 tot aufgefunden

Die Hip-Hop-Welt trauert um eines ihrer größten Produzenten-Talente: Tay Keith ist im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Der Musiker, der mit seinen Beats einige der erfolgreichsten Rap-Hits der vergangenen Jahre prägte, wurde tot in seiner Wohnung in Nashville gefunden.
Nach Angaben der Polizei wurde der Produzent während einer sogenannten Nachschau entdeckt – einer Überprüfung, nachdem Angehörige oder Bekannte sich Sorgen um sein Wohlbefinden gemacht hatten. Die genaue Todesursache ist bislang unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Ermittlern nicht.
Tay Keith, mit bürgerlichem Namen Brytavious Lakeith Chambers, gehörte zu den gefragtesten Produzenten der internationalen Hip-Hop-Szene.
Sein Name steht hinter einigen der größten Rap-Erfolge der vergangenen Jahre. Besonders bekannt wurde er durch seine Arbeit an „Sicko Mode“ von Travis Scott, einem der prägendsten Songs der modernen Hip-Hop-Geschichte. Für den Track erhielt Tay Keith eine Grammy-Nominierung.
Sount der neuen Rap-Generation
Auch mit Superstars wie Drake, Eminem und Lil Baby arbeitete der Produzent zusammen. Zu seinen Erfolgen zählen unter anderem Drakes Hit „Nonstop“ sowie der Song „Look Alive“ von BlocBoy JB, der weltweit die Charts eroberte.
Tay Keith war nicht nur ein Produzent im Hintergrund – er entwickelte sich zu einem entscheidenden Namen hinter dem Sound der neuen Rap-Generation.
Auch den Aufstieg von Rapperin Sexyy Red unterstützte er maßgeblich. Er produzierte ihren Durchbruch-Hit „Pound Town“ und arbeitete später erneut mit ihr an weiteren erfolgreichen Songs.
Seine markanten Beats machten ihn zu einem der einflussreichsten Produzenten seiner Generation.
Die Nachricht von seinem Tod löste in der Hip-Hop-Szene große Bestürzung aus. Mit nur 29 Jahren hinterlässt Tay Keith ein musikalisches Erbe, das weit über seine Heimatstadt Nashville hinausreicht. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.
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