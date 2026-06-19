Beide Insassen sind hier noch selbst ausgestiegen!

Seif warnt zudem: „Wenn bei einer Eisenbahnkreuzung aufgrund der Sonneneinstrahlung keine guten Sichtverhältnisse vorherrschen, die die Wahrnehmung der Signalanlagen erschweren, ist noch größere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten.“ Denn – wie die „Krone“ schon oft berichtete – ein Zug kann keinesfalls mehr rechtzeitig an einer solchen Kreuzung stehen bleiben. Grundsätzlich sei festzuhalten, dass die Sicherungsart an einer Eisenbahnkreuzung durch die zuständige Eisenbahnbehörde bei einer Verhandlung vor Ort individuell festgelegt werde, was in aller Regel nicht die ÖBB sei.