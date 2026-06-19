Pkw-Lenker rammte E-Scooter-Fahrer (10): verletzt!

Nach einer Kollision zwischen einem Pkw-Lenker und einem jungen E-Scooter-Lenker in Innsbruck am Freitagmorgen sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalles. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt.
Zum Zwischenfall kam es gegen 7.45 Uhr in der Innsbrucker Wörndlestraße. Ein 74-jähriger einheimischer Pkw-Lenker sowie ein zehnjähriger Bub mit seinem E-Scooter waren dort unterwegs. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass der Bub vor ihm plötzlich die Straße queren wollte.
Dabei sei es zu einer rechtwinkligen Kollision gekommen. „Durch den Aufprall wurde der Jugendliche leicht verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbruck Klinik verbracht“, schildert die Polizei. Die Ermittler bittet nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich zu melden.
Zweckdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel.: 059133/7591
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