Postwurf-Panne heizt Streit um Flugshow an

Der Flughafen feiert 100 Jahre, doch vor der Flugshow kracht es schon wieder mit Anrainern. Der Anrainerschutzverband (ASA) wirft dem Flughafen vor, mehrere betroffene Siedlungen nicht informiert zu haben. Nach dem Hangar-7-Wirbel steht damit die nächste Red-Bull-Show unter Beobachtung.