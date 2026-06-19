Postwurf-Panne heizt Streit um Flugshow an

Der Flughafen feiert 100 Jahre, doch vor der Flugshow kracht es schon wieder mit Anrainern. Der Anrainerschutzverband (ASA) wirft dem Flughafen vor, mehrere betroffene Siedlungen nicht informiert zu haben. Nach dem Hangar-7-Wirbel steht damit die nächste Red-Bull-Show unter Beobachtung.
Vor dem 100-Jahr-Fest des Salzburger Flughafens flammt der Streit um Flugshows wieder auf. Der Anrainerschutzverband (ASA) kritisiert, dass mehrere direkt betroffene Siedlungen vorab keinen Postwurf mit Details zur Flying-Bulls-Show erhalten haben.
Genannt werden Bereiche in Maxglan, rund um Torschauersiedlung, Höglstraße und Sebastian-Kneipp-Straße sowie Teile von Leopoldskron-Moos mit Reiterweg, Gsengerweg und Moosstraße. Laut ASA war seit April vereinbart, alle betroffenen Siedlungen zu informieren.
Wir bedauern sehr, dass bei der Umsetzung der Information durch den Flughafen auf maßgebliche Siedlungen „vergessen“ wurde.
Anrainerverband (ASA)
Brisant ist der Fall auch wegen früherer Kritik: Nach der Hangar-7-Wiedereröffnung im Juni 2025 hatten Anrainer über Lärm, tiefe Überflüge und unklare Behördenauskünfte geklagt.
Auch für die Jubiläums-Show am morgigen Samstag gelten Auflagen: Sie darf nur bei Sichtflugwetter stattfinden, Mindesthöhen dürfen nur mit Ausnahmegenehmigung unterschritten werden, die Vorführung ist auf gewisse Areale beschränkt.
Der Anrainerverband zeigt sich enttäuscht: „Als Anrainervertretung haben wir seit Monaten auf transparente und rechtzeitige Information der betroffenen Wohngebiete hingewiesen. Wir bedauern sehr, dass bei der Umsetzung der Information durch den Flughafen auf maßgebliche Siedlungen ‘vergessen‘ wurde.“
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