Nationalteamspieler verstärkt Zeller Verteidigung

Daniil Kulintsev schnürt seine Schlittschuhe künftig für die Blau-Gelben. Trotz seiner erst 23 Jahre bringt der Este schon einiges an Erfahrung mit. Das Eishockeyspielen erlernte der Verteidiger hauptsächlich in Finnland. Wo er für mehrere Vereine in der U20-Meisterschaft spielte und auch in der Mestis (2. Liga) auflief. Zudem schaffte die neue Nummer sieben der Eisbären den Sprung ins Nationalteam und gehört dort mittlerweile zum Stammpersonal.