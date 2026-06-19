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Nationalteamspieler verstärkt Zeller Verteidigung

Sport
19.06.2026 12:00
Ein neuer Mann für die Zeller Defensive.
Ein neuer Mann für die Zeller Defensive.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Die Zeller Eisbären setzen ihren Transferkurs fort und holen einen osteuropäischen Nationalteamspieler in den Pinzgau. Der erst 23-jährige Offensivverteidiger bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung aus Finnland, Österreich und Polen mit und soll mit seinen Qualitäten an beiden Enden des Eises eine tragende Rolle übernehmen.

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Die Zeller Eisbären schlugen erneut auf den Transfermarkt zu und lotsten einen Nationalteamspieler in den Pinzgau.

Daniil Kulintsev schnürt seine Schlittschuhe künftig für die Blau-Gelben. Trotz seiner erst 23 Jahre bringt der Este schon einiges an Erfahrung mit. Das Eishockeyspielen erlernte der Verteidiger hauptsächlich in Finnland. Wo er für mehrere Vereine in der U20-Meisterschaft spielte und auch in der Mestis (2. Liga) auflief. Zudem schaffte die neue Nummer sieben der Eisbären den Sprung ins Nationalteam und gehört dort mittlerweile zum Stammpersonal.

2023 verschlug es den Osteuropäer erstmals nach Österreich. In 43 Alps Hockey League-Partien für Bregenzerwald steuerte er 55 Punkte (14 Tore, 41 Assists) bei. In der Folgesaison lief der 1,86 Meter große Defender in 19 Partien für den VSV in der ICE Hockey League auf. Vergangene Spielzeit stand er für Torun in Polen auf dem Eis.

Zitat Icon

Jeder will hier den Titel gewinnen, das ist also das primäre Ziel

Daniil Kulintsev

„Ich habe mich für Zell am See entschieden, weil ich sehe, dass das hier ein guter Ort für meine Weiterentwicklung ist. Jeder will hier den Titel gewinnen, das ist also das primäre Ziel“, strahlte der Neo-Eisbär.

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Auch Trainer Marcel Rodman ist erfreut und der Slowene weiß, was er bekommt: „Daniil ist ein gut skatender Verteidiger und ein harter Arbeiter mit gutem Charakter. Er kennt die Liga und hat gute Scoringzahlen geliefert. Er ist eine große Bereicherung, sowohl für unser Defensiv- als auch für unser Offensivspiel. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn verpflichten konnten.“

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