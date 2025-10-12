Nach Red-Bull-Flugshow: Anrainer wollen mehr Infos

Erste Antwort war unvollständig

Der Anrainerschutzverband wollte deshalb von mehreren Behörden wissen, wie es um die Genehmigungen für die Schau stand. Eine erste Antwort der Austro Control war unvollständig. Von einer „Paketbewilligung“ für die Flying Bulls bis 2026 sei die Rede, die Mindesthöhe bis in Bodennähe zu unterschreiten – für Trainings, Flugshows und Wettkämpfe.