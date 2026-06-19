Festspielgäste dürfen trotz Sommersperre fahren

Hitzige Debatten sind der Sommer-Sperre der Salzburger Innenstadt vorausgegangen. Doch am Ende heißt es: Wer kein Kennzeichen aus Salzburg, Salzburg-Umgebung, Hallein oder Berchtesgaden auf seinem Fahrzeug hat, darf nicht durch die Salzburger Innenstadt fahren. So hat es zumindest der Gemeinderat beschlossen. Dazu kommen übrigens noch Personen, die ihren Beruf ausüben müssen, Ladetätigkeiten machen müssen, medizinische Versorgung sicherstellen oder Hotelgäste mit Buchungsbestätigung eines Beherbergungsbetriebes.