Festspielgäste dürfen trotz Sommersperre fahren

Die Sommer-Sperre der Salzburger Altstadt hat bereits für großes Aufsehen gesorgt. Wie berichtet, dürfen durch die Innenstadt im Juli und August nur mehr Salzburger, Salzburg-Umgebung, Berchtesgaden oder Hallein fahren. Der Rest muss Ausweichrouten nehmen – bis auf Festspielgäste. Die KPÖ kritisiert nun die Verordnung, der zuständige Stadt-Vize Florian Kreibich kontert...
Hitzige Debatten sind der Sommer-Sperre der Salzburger Innenstadt vorausgegangen. Doch am Ende heißt es: Wer kein Kennzeichen aus Salzburg, Salzburg-Umgebung, Hallein oder Berchtesgaden auf seinem Fahrzeug hat, darf nicht durch die Salzburger Innenstadt fahren. So hat es zumindest der Gemeinderat beschlossen. Dazu kommen übrigens noch Personen, die ihren Beruf ausüben müssen, Ladetätigkeiten machen müssen, medizinische Versorgung sicherstellen oder Hotelgäste mit Buchungsbestätigung eines Beherbergungsbetriebes.
Der Gemeinderatsbeschluss wird mitnichten konterkariert!
Florian Kreibich, Vizebürgermeister ÖVP
Bild: Andreas Tröster
Nun zeigt sich die KPÖ in der Mozartstadt verwundert: Denn in der Verordnung sind noch weitere Personen ausgenommen: nämlich Festspielgäste. Die Kommunisten wittern gar eine Bevorteilung der Festspielgäste durch den zuständigen Vizebürgermeister Florian Kreibich.
Dieser entgegnet: „Erstens ist dieser Passus nicht auf meinen Zuruf hineingekommen, sondern im Rahmen des Hörungsverfahrens von der Behörde aufgenommen worden. Und zweitens geht es bei der Sommer-Sperre um die Durchfahrt. Festspielgäste fahren aber nur zu und ab. Also wird der Gemeinderatsbeschluss mitnichten konterkariert.“
Für Kreibich sei die KPÖ-Kritik das „gewohnte Bashing der Salzburger Festspiele.“ Er könne dies auf keinen Fall nachvollziehen.
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