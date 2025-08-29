Anzeige gegen Party-Flugshow von Red Bull gestellt

Das Ergebnis der ASA-Recherchen hätten nun ergeben: „Diese Auflagen wurden massiv und zum Nachteil der betroffenen Bevölkerung verletzt: Es gab keine Vorinformation, dafür mehrfache Überflüge von dichtbesiedelten Wohngebieten in 30 und 57 m über Grund, 118 bis 240 m über Grund, sogar nach Ende der Flugshow wurde um 18.07 Uhr noch ein niedriges Manöver (57 bis 118 m) über der Kendlersiedlung geflogen. Das Naturschutzgebiet Hammerauer Moor wurde viermal weit unterhalb der 500 m Mindestflughöhe überflogen.“