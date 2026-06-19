Cat Tortured to Death Now Has a High-Profile Lawyer

The shocking video of the cat named Schmotzer, who was cruelly “executed” by four sadists at the end of April, has made an impact. Hunde-Such-Hilfe Österreich, which has been actively investigating the case, has now managed to track down the owner of the roughly five-year-old cat. This was important for the animal rights activists because the owner can—and will—join the proceedings against the four men from Unterland!