Horror-Foul: „Man konnte hören, wie Knochen brach“

Nach dem schlimmen Rot-Foul an Ismael Kone hat sich nun Kanadas Teamchef Jesse Marsch zur Verletzung seines Schützlings geäußert. „Es ist direkt vor der Bank passiert. Jeder konnte hören, wie der Knochen brach“, so der 52-Jährige.
Wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit war Katars Assim Madibo Kone von hinten gegen den Unterschenkel getreten, der Kanadier blieb daraufhin verletzt am Rasen liegen, die Partie wurde daraufhin für mehrere Minuten unterbrochen.
Während Madibo mit Rot vom Platz geschickt wurde, trug das medizinische Personal Kone unter den besorgten Blicken seiner Teamkollegen in die Katakomben.
Marsch „erschüttert“
Der 24-Jährige dürfte sich eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen haben, nach der Partie schilderte Marsch: „Es ist direkt vor der Bank passiert. Jeder konnte hören, wie der Knochen brach. Man fühlt natürlich tief mit ihm, und alle sind erschüttert von dem Vorfall – wegen der Art der Verletzung und auch, weil Ismael das Herz unserer Mannschaft ist.“
Sein Fehlen sei daher ein „großer Verlust“. Kone soll zeitnah operiert werden. „Ismael wird bei uns allen im Kopf sein. Er wird stärker denn je zurückkommen“, kündigte Ex-Salzburg-Trainer Marsch an.
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