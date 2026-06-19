Horror-Foul: „Man konnte hören, wie Knochen brach“

Marsch „erschüttert“

Der 24-Jährige dürfte sich eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen haben, nach der Partie schilderte Marsch: „Es ist direkt vor der Bank passiert. Jeder konnte hören, wie der Knochen brach. Man fühlt natürlich tief mit ihm, und alle sind erschüttert von dem Vorfall – wegen der Art der Verletzung und auch, weil Ismael das Herz unserer Mannschaft ist.“