Horror-Verletzung überschattet Kanadas Sieg

Kanada hat im zweiten Spiel der Weltmeisterschaft einen 6:0-Kantersieg gegen Katar gefeiert. Überschattet wurde der Erfolg aber von einer schlimmen Verletzung. Ismael Kone brach sich das Bein und wurde mit einer Trage abtransportiert.
Was war passiert? In der 52. Minute des Spiels wurde der Mittelfeldspieler von Assim Madibo unglücklich von hinten gefoult, der Katarer sah daraufhin nach VAR-Eingriff die Rote Karte. Sofort war klar, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handeln würde. Die Ärzte eilten auf den Rasen und die Mitspieler bildeten einen Kreis um Kone, schirmten so die Behandlung vor den Kameras ab.
Unter tossendem Applaus wird der Kanadier anschließend auf einer Trage aus dem Stadion getragen. Den Spielern ist der Schock ins Gesicht geschrieben, auch Übeltäter Madibo greift sich auf den Kopf, wird von einem Gegenspieler getröstet. Gastgeber-Trainer Jesse Marsch erkundigte sich beim Abtransport nach seinem Schützling und umarmte ihn.
„Er wird zurückkommen“
Für Kone ist die WM natürlich vorbei, der 24-Jährige brach sich bei dem Vorfall das Bein. „Es ist hart für ihn. Aber er wird zurückkommen“, meinte Marsch nach dem Spiel. Der Ex-Salzburg-Coach betonte auch, dass Kone zeitnah operiert werde.
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