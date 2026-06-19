Horror-Verletzung überschattet Kanadas Sieg

Was war passiert? In der 52. Minute des Spiels wurde der Mittelfeldspieler von Assim Madibo unglücklich von hinten gefoult, der Katarer sah daraufhin nach VAR-Eingriff die Rote Karte. Sofort war klar, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handeln würde. Die Ärzte eilten auf den Rasen und die Mitspieler bildeten einen Kreis um Kone, schirmten so die Behandlung vor den Kameras ab.