Traumtorschütze hätte auch für ÖFB spielen dürfen

Mit einem sehenswerten Volley-Tor hat Bosniens Ermin Mahmic im WM-Spiel gegen die Schweiz auf sich aufmerksam gemacht. In Österreich ist der Offensivprofi allerdings kein Unbekannter – kickte er doch noch im November für die U21-Auswahl von Rot-Weiß-Rot ...
Geboren in Wels kickte Mahmic in der Jugend von Intersport, Pasching, LASK und Rapid, ehe er 2023 im Lafnitz-Trikot sein Profi-Debüt gab. Zwei Jahre lang stand der 21-Jährige bei den Steirern unter Vertrag, 2025 wechselte er schließlich nach Tschechien zu Slovan Liberec.
Und auch auf Nationalteamebene entschied sich Mahmic, dessen Familie aus Bosnien stammt, im Mai gegen Österreich und für das Land seiner Eltern.
Joker sticht nach drei Minuten
Schade für das ÖFB-Team, konnte Mahmic seinen Marktwert im letzten doch auf 5 Millionen Euro hochschrauben. Eine Summe, die der gebürtige Oberösterreicher gegen die Schweiz einmal mehr rechtfertigte. In der 90. Minute eingewechselt, traf Mahmic drei Minuten später per Traum-Volley zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Sicht der Bosnier. Die 1:4-Niederlage konnte er zwar nicht mehr verhindern, seine ersten WM-Minuten werden ihm wohl dennoch positiv in Erinnerung bleiben ...
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.