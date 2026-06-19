Traumtorschütze hätte auch für ÖFB spielen dürfen

Joker sticht nach drei Minuten

Schade für das ÖFB-Team, konnte Mahmic seinen Marktwert im letzten doch auf 5 Millionen Euro hochschrauben. Eine Summe, die der gebürtige Oberösterreicher gegen die Schweiz einmal mehr rechtfertigte. In der 90. Minute eingewechselt, traf Mahmic drei Minuten später per Traum-Volley zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Sicht der Bosnier. Die 1:4-Niederlage konnte er zwar nicht mehr verhindern, seine ersten WM-Minuten werden ihm wohl dennoch positiv in Erinnerung bleiben ...