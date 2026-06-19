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Joker traf für Bosnien

Traumtorschütze hätte auch für ÖFB spielen dürfen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.06.2026 00:28
Ermin Mahmic traf sehenswert.
Ermin Mahmic traf sehenswert.(Bild: AP/Gregory Bull)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem sehenswerten Volley-Tor hat Bosniens Ermin Mahmic im WM-Spiel gegen die Schweiz auf sich aufmerksam gemacht. In Österreich ist der Offensivprofi allerdings kein Unbekannter – kickte er doch noch im November für die U21-Auswahl von Rot-Weiß-Rot ...

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Geboren in Wels kickte Mahmic in der Jugend von Intersport, Pasching, LASK und Rapid, ehe er 2023 im Lafnitz-Trikot sein Profi-Debüt gab. Zwei Jahre lang stand der 21-Jährige bei den Steirern unter Vertrag, 2025 wechselte er schließlich nach Tschechien zu Slovan Liberec.

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Und auch auf Nationalteamebene entschied sich Mahmic, dessen Familie aus Bosnien stammt, im Mai gegen Österreich und für das Land seiner Eltern. 

Ermin Mahmic Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3
Ermin Mahmic Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3(Bild: AP/Gregory Bull)
(Bild: AFP/STU FORSTER)

Joker sticht nach drei Minuten
Schade für das ÖFB-Team, konnte Mahmic seinen Marktwert im letzten doch auf 5 Millionen Euro hochschrauben. Eine Summe, die der gebürtige Oberösterreicher gegen die Schweiz einmal mehr rechtfertigte. In der 90. Minute eingewechselt, traf Mahmic drei Minuten später per Traum-Volley zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Sicht der Bosnier. Die 1:4-Niederlage konnte er zwar nicht mehr verhindern, seine ersten WM-Minuten werden ihm wohl dennoch positiv in Erinnerung bleiben ...

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