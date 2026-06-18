Gruppe B: Schweiz gegen Bosnien – ab 21 Uhr LIVE

Die Träume vom besten Abschneiden aller Zeiten bei einer WM bekamen bei der Schweiz gleich zum Auftakt mit dem Remis gegen Katar einen Dämpfer. Einen weiteren Ausrutscher sollte sich die „Nati“, die bei den jüngsten drei Auflagen immer die K.o.-Phase erreichte, nicht erlauben. Geht es nach Fabian Rieder, wird es dazu nicht kommen. „Man kann auf einen Schweizer Sieg wetten“, tönte der Augsburg-Mittelfeldspieler. Fraglich ist, ob Miro Muheim eine Rolle spielen kann. Der Abwehrspieler konnte zuletzt wegen einer leichten Muskelverletzung nicht trainieren. Nach seinem Eigentor im Auftaktspiel steht die WM für ihn damit weiter unter keinem guten Stern.