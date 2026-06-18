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WM im Ticker

Gruppe B: Schweiz gegen Bosnien – ab 21 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 03:29
Die Schweiz trifft auf Bosnien.
Die Schweiz trifft auf Bosnien.(Bild: AFP/FRAN SANTIAGO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweiter WM-Spieltag in der Gruppe B. Die Schweiz trifft auf Bosnien, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Die Träume vom besten Abschneiden aller Zeiten bei einer WM bekamen bei der Schweiz gleich zum Auftakt mit dem Remis gegen Katar einen Dämpfer. Einen weiteren Ausrutscher sollte sich die „Nati“, die bei den jüngsten drei Auflagen immer die K.o.-Phase erreichte, nicht erlauben. Geht es nach Fabian Rieder, wird es dazu nicht kommen. „Man kann auf einen Schweizer Sieg wetten“, tönte der Augsburg-Mittelfeldspieler. Fraglich ist, ob Miro Muheim eine Rolle spielen kann. Der Abwehrspieler konnte zuletzt wegen einer leichten Muskelverletzung nicht trainieren. Nach seinem Eigentor im Auftaktspiel steht die WM für ihn damit weiter unter keinem guten Stern.

Bei den Bosniern wird Rekord-Torschütze Edin Dzeko noch nicht in der Startelf erwartet. Im Gegensatz zum ersten Spiel gilt ein Einsatz des an Schulterproblemen laborierenden Stürmers als „Joker“ aber als nicht unwahrscheinlich. Laut Coach Sergej Barbarez sei sein Kapitän, der in 148 Länderspielen 73 Mal traf, „einigermaßen bereit“. Für Haris Tabakovic dürfte die Partie nach seinem Mittelfußknochenbruch noch zu früh kommen. Unabhängig davon gilt es für die Schweizer, bei hohen Bällen auf der Hut zu sein, fielen doch vier der jüngsten fünf bosnischen Treffer aus einem Kopfball. Bei der WM kommt es zum ersten Aufeinandertreffen. Auf Test-Ebene hatten die Bosnier im März 2016 in Zürich einen 2:0-Sieg gefeiert.

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