Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stocker stellt klar:

„Sind nicht die Bankomaten der EU-Kommission“

Außenpolitik
18.06.2026 20:47
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vor dem EU-Gipfel in Brüssel
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vor dem EU-Gipfel in Brüssel(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vor dem wichtigen Budgetgipfel der EU in Brüssel hat Bundeskanzler Christian Stocker die kritische Haltung Österreichs zu den von der EU-Kommission geforderten Erhöhungen untermauert. Man sei nicht „die Bankomaten der Europäischen Kommission“, stellte Stocker klar.  

0 Kommentare

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten bei dem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel über das umstrittene, rund zwei Billionen Euro schwere EU-Mehrjahresbudget (MFR/MFF) für 2028 bis 2034. Stocker sagte dazu in einem Pressegespräch in Brüssel, die primäre Frage sei für ihn: „Wie gehen wir mit dem Geld um?“

Österreich will ein kleineres Budget
Österreich fordert ein deutlich kleineres Budget, als die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft zuletzt vorgeschlagen hat. Die Grenze soll bei rund einem Prozent der Wirtschaftsleistung liegen, so der Kanzler. Eine Einigung soll es erst zum Jahresende geben. Stocker wollte sich nicht auf eine Diskussion um konkrete Zahlen einlassen. Man könnte auch mit weniger Geld effizienter sein, betonte er: „Was können wir ändern, damit wir weniger Geld brauchen für das gleiche Ergebnis?“ Er fordert Gespräche, was mit dem Geld geschehen soll, nicht nur über die Höhe des Rahmens.

  Der Vorschlag der EU-Kommission und auch die diese Woche von der zypriotischen EU-Ratspräsidentschaft vorgelegte erste sogenannte Verhandlungsbox (Nego-Box), die nur zwei Prozent Kürzungen am ursprünglichen Entwurf macht, würden von sehr vielen Staaten zu hoch beurteilt, so der Bundeskanzler. Österreich wird sich daher auch im Rahmen dieses Gipfels wieder mit der Gruppe der Nettozahler treffen. Konkrete Papiere haben Österreich, Deutschland, die Niederlande, Schweden, Finnland und Dänemark dazu bisher noch nicht vorgelegt.

Zitat Icon

Wir sind Nettozahler in der Europäischen Union, und die Nettozahler tragen 62 Prozent des EU-Budgets. Daher braucht es eine Reduzierung. 

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in Brüssel

Bild: Christian Jauschowetz

„Wir sind Nettozahler in der Europäischen Union, und die Nettozahler tragen 62 Prozent des EU-Budgets. Aber wir sind nicht die Bankomaten der Europäischen Kommission. Und daher werden wir hier eine Reduzierung vornehmen müssen“, sagte Stocker. Österreich verfolge zwei Prioritäten: Zum einen seien die EU-Mittel für Regionen und Landwirtschaft weiter für diese Zwecke vorzusehen. Zweitens werde Österreich auf einen Rabatt dringen.

„Solidarität ist keine Einbahnstraße“
Stocker plädiert für eine „faire Lastenverteilung“, denn „Solidarität ist keine Einbahnstraße“. Österreich habe vieles mitgetragen, etwa in Bezug auf die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Neue EU-Einnahmequellen („Eigenmittel“), die sowohl von Kommission als auch Parlament vorgeschlagen werden, sind für ihn „eine Finanzierungsmöglichkeit“. Diese dürften aber nicht die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen, verweist er auf ein weiteres zentrales Thema dieses Treffens.

  Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) bezeichnete die Frage nach dem zukünftigen Finanzrahmen der Europäischen Union als „ein sehr schwieriges Thema“. Am Freitag werde es dazu eine „erste Orientierungsdebatte“ geben. Merz forderte erneut einen „ausgeglichenen Haushalt“ und erwartet sich eine „große Kraftanstrengung noch im zweiten Halbjahr, um den Haushalt für die Jahre ab 2028 zu beschließen. Aber das ist eine Aufgabe, die uns eher im zweiten Halbjahr bevorsteht als im ersten“. Die EU-Kommission und der Ratsvorsitz peilen an, die Verhandlungen über den Haushalt bis Ende dieses Jahres abzuschließen. Da die Positionen der EU-Länder noch sehr weit auseinanderliegen, gilt dies als sehr ambitioniert.

  Der Gipfel führt auch eine Aussprache zu Chinas aggressiver Handels- und Wirtschaftspolitik und möglichen EU-Gegenmaßnahmen. Stocker sieht China mittlerweile als „systemischen Rivalen“ und fordert eine neue EU-Strategie im Umgang mit Peking.

Lesen Sie auch:
Viktor Orbán vertritt zwar nicht mehr sein Land beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs. ...
Kampf geht weiter
Viktor Orbán zurück im Machtzentrum der EU
18.06.2026
Raffinerie in Flammen
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
18.06.2026

Von der Leyen zu Ukraine-Krieg: „Blatt wendet sich“
Mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wollen die EU-„Chefs“ zur Lage der Ukraine reden – insbesondere zu den gerade gestarteten EU-Beitrittsverhandlungen, zur Situation im Krieg und etwaigen Friedensverhandlungen mit Russland. EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen lobten in Gegenwart Selenskyjs die Eröffnung der EU-Beitrittsverhandlungen mit Kiew. Dies sei „ein historischer Schritt“ hin zu einem EU-Vollbeitritt, sagte Costa. Er lobte auch die geschlossene Unterstützung der G7 für die Ukraine im russischen Angriffskrieg.

Von der Leyen hofft darauf, mit der Ukraine noch im Sommer weitere Beitrittscluster zu eröffnen. In Hinblick auf den Krieg sagte sie: „Das Blatt wendet sich.“ Die Ukraine erobere Territorium zurück, während die russische Wirtschaft leide. Man werde beim Gipfel darüber reden, wie man Kremlchef Putin zu einem Waffenstillstand drängen könne, sagte Selenskyj.

„Ukraine hat noch langen Weg vor sich“
Stocker begrüßte mögliche Initiativen von EU-Ratspräsident Costa für Gespräche mit Russland: „Wenn es dazu führt, dass Russland an den Verhandlungstisch kommt, ist mir jeder Gesprächskanal recht.“ Da es nun eine Entspannung in Nahost gebe, könnte sich der Fokus wieder mehr auf die Ukraine legen, denkt der Bundeskanzler. Für den EU-Beitritt der Ukraine gilt für ihn dasselbe wie für die Kandidaten vom Westbalkan, nämlich ein leistungsbasierter Ansatz. Er betont aber, dass ein „Land im Kriegszustand nicht Mitglied der EU“ werden könnte und die Ukraine „noch einen langen Weg vor sich“ habe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
18.06.2026 20:47
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Friedrich Merz
BrüsselÖsterreichDeutschlandNiederlandeFinnlandDänemarkRusslandChinaUkraine
EU-Kommission
BankomatBundeskanzlerWirtschaft
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.657 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
161.112 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
104.624 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1802 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1480 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
815 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Außenpolitik
Stocker stellt klar:
„Sind nicht die Bankomaten der EU-Kommission“
2029 kein Minus mehr
Auch ÖGK muss sparen: Was auf Patienten zukommt
Pilnacek-U-Ausschuss
Hochrangige Beamte nehmen Polizei in Schutz
„Krone“-Kommentar
Trumps Iran-Deal ist der Gaza-Flop in XXL
Ausstieg vom Ausstieg?
Schweiz: Parlament hebt AKW-Neubauverbot auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf