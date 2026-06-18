„Sind nicht die Bankomaten der EU-Kommission“

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) bezeichnete die Frage nach dem zukünftigen Finanzrahmen der Europäischen Union als „ein sehr schwieriges Thema“. Am Freitag werde es dazu eine „erste Orientierungsdebatte“ geben. Merz forderte erneut einen „ausgeglichenen Haushalt“ und erwartet sich eine „große Kraftanstrengung noch im zweiten Halbjahr, um den Haushalt für die Jahre ab 2028 zu beschließen. Aber das ist eine Aufgabe, die uns eher im zweiten Halbjahr bevorsteht als im ersten“. Die EU-Kommission und der Ratsvorsitz peilen an, die Verhandlungen über den Haushalt bis Ende dieses Jahres abzuschließen. Da die Positionen der EU-Länder noch sehr weit auseinanderliegen, gilt dies als sehr ambitioniert.