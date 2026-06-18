Deutscher Diskonter eröffnet Pub in Nordirland

Lizenzchaos führte zu Pub

Hinter der Öffnung des ersten Lidl-Pubs stecken pragmatische Gründe. Die Idee entstand durch strenge nordirische Gesetze für den Verkauf von Alkohol in Supermärkten. In dem Landesteil müssen Läden, die Alkohol verkaufen wollen, eine Lizenz erwerben, die nur in begrenzter Zahl ausgegeben werden. Außerdem müssen sie nachweisen, dass es in einem Gebiet nicht genügend lizenzierte Betriebe gibt, um den öffentlichen Bedarf zu decken.

Zweiteres konnte Lidl für den Erhalt einer regulären Lizenz nicht nachweisen – sehr wohl aber für einen Pub, da in den letzten Jahren den Angaben nach zwei nahegelegene Bars dicht gemacht hatten. Mit der rechtlichen Einstufung als Gaststätte ist damit auch eine sogenannte Off-Sales-Zone erlaubt, also Alkoholregale. Weitere Lidl-Pubs sind aufgrund dieser ungewöhnlichen Umstände allerdings unwahrscheinlich.