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Aus Not Tugend gemacht

Deutscher Diskonter eröffnet Pub in Nordirland

Ausland
18.06.2026 19:15
Bier trinken und gleich auch für zu Hause einkaufen – in Nordirland ist das nun möglich.
Bier trinken und gleich auch für zu Hause einkaufen – in Nordirland ist das nun möglich.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Lebensmitteldiskonter Lidl ist in Nordirland ins Pub-Geschäft eingestiegen. Im „Middle Ale“ in Dundonald nahe Belfast können bis zu 60 Gäste ihr Pint genießen – und nebenbei Alkohol für zu Hause einkaufen. Hintergrund ist ein Chaos bei der Lizenzvergabe ...

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Der Name des Pubs ist ein Wortspiel mit „middle aisle“, womit in Großbritannien die Allerlei-Regale in der Mitte der Discount-Supermärkte bezeichnet werden. Die Gaststätte ist in das Supermarktgebäude integriert, hat aber einen eigenen Eingang. Die Ausstattung ist eher nüchtern und in den Farben des Lidl-Logos, Gelb, Blau und Rot gehalten. Ob der Discounter-Charme bei den Nordiren verfängt, wird sich noch zeigen müssen. Durch die Gaststätte sollen aber immerhin acht Arbeitsplätze entstanden sein, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.

Lizenzchaos führte zu Pub
Hinter der Öffnung des ersten Lidl-Pubs stecken pragmatische Gründe. Die Idee entstand durch strenge nordirische Gesetze für den Verkauf von Alkohol in Supermärkten. In dem Landesteil müssen Läden, die Alkohol verkaufen wollen, eine Lizenz erwerben, die nur in begrenzter Zahl ausgegeben werden. Außerdem müssen sie nachweisen, dass es in einem Gebiet nicht genügend lizenzierte Betriebe gibt, um den öffentlichen Bedarf zu decken.

Zweiteres konnte Lidl für den Erhalt einer regulären Lizenz nicht nachweisen – sehr wohl aber für einen Pub, da in den letzten Jahren den Angaben nach zwei nahegelegene Bars dicht gemacht hatten. Mit der rechtlichen Einstufung als Gaststätte ist damit auch eine sogenannte Off-Sales-Zone erlaubt, also Alkoholregale. Weitere Lidl-Pubs sind aufgrund dieser ungewöhnlichen Umstände allerdings unwahrscheinlich.

Ein Social-Media-Video gibt einen ersten Einblick in das Lidl-Pub: 

50 neue Filialen
In Zeiten steigender Lebensmittelpreise machen Discounter wie Aldi und Lidl den etablierten Supermärkten in Großbritannien zunehmend Konkurrenz. Lidl will in den kommenden Monaten in Großbritannien mehr als 50 neue Filialen eröffnen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Kette investiert demnach mehr als 600 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 690 Mio. Euro) in den Ausbau seiner Filialen.

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